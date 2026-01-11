El pueblo de Sinaloa que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso

Cosalá, el Pueblo Mágico de Sinaloa, es un lugar que muy pocos conocen , pero quienes lo han visitado afirman que es sorprendentemente hermoso por sus vistas, su cercanía con la naturaleza y su gastronomía.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), esta joya escondida cuenta con calles empedradas, arquitectura del siglo XVII, capillas impresionantes y un aura del pasado que todavía se percibe entre sus avenidas y habitantes.

El destino se encuentra cerca de la Sierra Madre Occidental, a unos 160 kilómetros de Culiacán. Si quieres visitarlo y tienes dudas sobre cuándo hacerlo, se recomienda tanto el verano como el invierno , ya que ambas temporadas ofrecen ventajas distintas.

Puedes caminar entero el Pueblo Mágico de Cosalá, Sinaloa.|(ESPECIAL/Google Maps)

Qué hacer en Cosalá, el Pueblo Mágico de Sinaloa

En Cosalá puedes disfrutar de un día rodeado de naturaleza o pasar un fin de semana lleno de tranquilidad en su poblado. La SECTUR señala algunos imperdibles que todo visitante debe considerar:

Cosalá tiene un montón de cosas qué hacer en el pueblito o en los alreededores.|(ESPECIAL/Google Maps)

Visitar la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe .

. Conocer la Reserva Ecológica de Nuestra Señora.

Caminar hasta la Parroquia de Santa Úrsula.

Admirar las cascadas y pozas de Vado Hondo, ubicadas en los alrededores.

Las fechas más recomendables para visitar el Pueblo Mágico de Cosalá son entre junio y diciembre, debido a sus diversas festividades, como la Feria de San Juan (del 22 al 24 de junio), el aniversario como Pueblo Mágico (6 de octubre), el Día de Santa Úrsula (21 de octubre) y la fiesta de la Virgen de Guadalupe (del 10 al 12 de diciembre).

Por qué Cosalá es un Pueblo Mágico

Cosalá fue nombrado Pueblo Mágico en 2005. Según México Desconocido, es uno de los destinos turísticos que mejor conserva la esencia por la que fue reconocido. La SECTUR destaca que, en el pasado, este pueblito fue una población próspera gracias a sus más de 50 minas, que abastecían a gran parte de México.

Además, estuvo habitado por pueblos originarios como los tepehuanes, acaxees y xiximes. Su nombre, cuyo significado proviene de Quetzalla o Cozatl, se traduce como “lugar de bellos alrededores”, en honor a la naturaleza que lo rodea.