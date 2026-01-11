5 cortes de cabello para niño en tendencia este regreso a clases 2026

Las tendencias van cambiando año con año y no solamente en la moda para las mujeres , sino también en los cortes para hombres y niños, así que en esta ocasión te mostramos varias opciones y estilos de cortes de cabello que están en tendencia en este 2026 para que tu hijo luzca limpio, guapo y arreglado en este regreso a clases.

Cortes de cabello en tendencia para niño

1. Corte estilo blurry fade en niños

Si quieres que tu niño o adolescente luzca con un estilo radiante, a la moda y fresco, el corte de cabello blurry fade es la opción ideal, ya que es un desvanecido tenue que va de lo corto a lo largo. Eso sí, para que el cabello luzca, tienes que asegurarte de que esté peinado diariamente con cera o gel.

2. Corte Low fade para niños

Este cabello arrasó con las tendencias del 2025 y este 2026 sigue entre los favoritos para los niños y adolescentes. Una de las grandes ventajas de este corte es que no tiene que lucir totalmente arreglado y ese es el verdadero toque, lucir limpio, pero a la vez desenfadado.

3. Corte con grecas para niño

Este corte está en tendencia y, si en la escuela de tu hijo no tienen estrictas reglas con las grecas en el cabello, esta es una opción que no es tan escandalosa y los hará ver con estilo y a la moda. Se trata de un corte desvanecido por el comienzo del cuello y por la parte alta, el cabello debe ser largo.

4. Corte Mulled Fade en niños

Podría parecer de otra época, pero este corte de cabello es la tendencia entre los niños este 2026 y para muchos es la opción ideal, ya que pueden verse limpios y arreglados pero, con un estilo increíble a la vez. Este estilo va muy bien para aquellos jóvenes o niños que tengan el cabello ondulado o rizado; sin embargo, para los lacios también es una gran opción.

5. Corte clásico niño 2026

Si a tu hijo no le gustan los cortes con máquina, este estilo clásico es ideal para él, ya que solo consta de pasar las tijeras para emparejar el cabello. Este diseño de corte es elegante, clásico y, con gel o cera para cabello, lucirá espectacular.