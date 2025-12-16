Giro en la salud de Yolanda Andrade: habría tenido una recaída y esto es lo que se sabe de la famosa

Desde hace varios años, Yolanda Andrade se ha enfrentado a diferentes complicaciones de salud que la han mantenido entre constantes hospitalizaciones y tratamientos, alejándola de los foros de grabación por priorizar su recuperación. Y aunque hace apenas unas semanas se mostraba feliz por los avances, habría sido internada de emergencia y encendió las alarmas por una recaída.

De acuerdo con la información disponible y una serie de imágenes publicadas por "En Shock", la conductora mexicana fue ingresada a una clínica durante la noche del pasado lunes 15 de diciembre. En cuanto a los motivos, todavía no se tienen datos concretos, pues nadie de su círculo íntimo ha dado declaraciones.

Por su parte, Michelle Vieth, amiga cercana de "Joe", dijo que está pidiendo por la recuperación de la también actriz y confió en que su resiliencia le ayudará a salir adelante. "Queremos verla entera y verla de pie", mencionó para las cámaras de "Venga la Alegría".

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade iniciaron en 2023, cuando se le detectó un aneurisma cerebral, mismo que paulatinamente fue causándole afectaciones a nivel neurológico y afectando su habla. Por esta condición fue que la conductora de televisión pasó varios meses usando parches en el ojo y siendo ayudada en ocasiones por sillas de ruedas.

Pese a los tratamientos a los que se sometió, el panorama no mejoró, lo que la obligó a buscar segundas opiniones en hospitales de Estados Unidos. Debido a la curiosidad que esta situación generó, surgieron varias versiones, incluyendo una donde se dijo que Yolanda habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple, pero nunca se confirmó .

Yolanda Andrade tendría una enfermedad degenerativa para la que no existe cura|TV Azteca

Y a pesar de que ella misma ha sido abierta al momento de hablar sobre sus padecimientos, la artista de 53 años se ha limitado a mencionar que sí tiene una enfermedad degenerativa para la que lamentablemente no existe cura. No obstante, se ha negado a decir con claridad el nombre, por lo que esto sigue siendo un misterio.

La inquietante teoría de Yolanda Andrade sobre su salud

En el pasado, Andrade mencionó que tenía una idea de qué es lo que podría estarle pasando, pero sorprendentemente no se refirió a enfermedades, sino a que confesó tener sospechas de que fue víctima de brujería. Si bien no mencionó nombres, rápidamente trascendieron algunas teorías de que la responsable habría sido Verónica Castro por el pasado tan problemático que comparten .

Yolanda Andrade llegó a decir que podría estar siend víctima de brujería|(Instagram @yolandaamor)

Hasta ahora todo esto se trata de meras especulaciones y es un tema que la primera actriz se ha negado a tratar. Por lo mientras, los amigos y seguidores de la presentadora están a la espera de nuevas actualizaciones respecto al motivo por el que Yolanda Andrade que habría sido hospitalizada de emergencia en plenas vísperas navideñas.