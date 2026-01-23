Toda una KPop Demon Hunters, Aitana Derbez sorprende al interpretar “Golden” junto a su hermano Vadhir

Si algo no se puede negar de la familia Derbez son los genes y el talento y esta vez, Aitana Derbez, hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, se volvió tendencia luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece interpretando “Golden” de K-pop Demon Hunters acompañada de su hermano Vadhir.

Esta es la interpretación de Aitana Derbez la colocó como tendencia

En el video que fue publicado hace unos días en el canal de streaming del cantante se les ve a los dos hermanos compartiendo un momento íntimo, intercambiando sonrisas y admiración del uno hacia el otro, estás imágenes rápidamente se viralizaron dividiendo opiniones entre usuarios que celebraron su naturalidad y otros que cuestionaron su interpretación.

A pesar de las opiniones divididas, el clip ha logrado miles de reproducciones y colocó a Aitana como tema de conversación. Esta no sería la primera vez que los hermanos Derbez sorprenden cantando juntos, en una ocasión anterior interpretaron la canción “Monkey”, un momento que también se volvió viral en redes sociales.

En ese entonces, los usuarios destacaron la naturalidad de Aitana y la cercanía entre ambos, consolidando estos encuentros musicales como simples momentos familiares.

¿Cuál fue la razón por la que Eduardo Derbez defendió a su hermana Aitana?

Ante los ataques que recibió la menor del clan Derbez, José Eduardo Derbez, hermano de Aitana y Vadhir no tardó en pronunciarse y defender a muy a su estilo a su hermanita.

Lo que hace por monetizar Vadhir. Yo no entiendo y todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya, comentó el actor

Asimismo, expresó que en las redes sociales todo el mundo opina, sin embargo, ya es muy difícil cuando se meten con menores de edad. A pesar de los malos comentarios, el hijo de Victoria Ruffo fue firme y expresó que le gusta como canta Vadhir y Aitana.

En relación a los ataques en redes sociales, Eduardo indicó que por tal motivo ha cuidado que su hija Tessa no sea expuesta en las cuentas de él o de su pareja Paola Dalay, ya que, para la gente es muy fácil escribir y atacar detrás de una pantalla.