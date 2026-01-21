México superando la IA: Eugenio Derbez y Mr. Beast juntos en el Estado de México ¿En qué proyecto trabajarán de la mano?

El pasado martes 20 de enero de 2026 el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez junto al youtuber Mr. Beast fueron vistos juntos en el Estado de México, muchas personas hicieron filas para acercarse y pedirles una fotografía, hasta el momento no se sabe cuáles fueron las razones reales de su encuentro pues se especula que ambos forman parte de la inauguración de una escuela. Sin embargo, algunas otras personas creen que esto se debe a que ambas celebridades grabarán más contenido para el reality Beast Games 2, proyecto que protagoniza MrBeast en Prime Video.

¿Cómo fue el encuentro de Eugenio Derbez y Mr. Beast en el Estado de México?

Eugenio Derbez y Mr. Beast fueron vistos en San Andrés Tepetitlán, en el Estado de México. Su visita generó gran incertidumbre sobre cuál es el proyecto o la razón por la que se les vió juntos y aunque no comunicaron nada de forma oficial la emoción de las personas que estaban en el lugar fue mucha ya que las celebridades llegaron al lugar en helicóptero. Ambos fueron muy cordiales con cada una de las personas, pues en el lugar había niños, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades. Eugenio firmó algunas camisetas y Mr. Beast se mostró siempre con una gran actitud y sonrisa.

En redes sociales han salido a relucir algunas fotografías de un equipo de producción por lo que hay especulaciones de que se puede tratar de un proyecto creativo, aunque por ahora no se ha confirmado nada por parte de Eugenio ni de Mr. Beast.

Esta es una de las colaboraciones que más ha sorprendido a los mexicanos ya que el número de fans del actor mexicano y el influencer es enorme y comparten algo en común: el entretenimiento de calidad.

¿Quién es Mr. Beast?

Su nombre real es Jimmy Donaldson, y es el youtuber con más suscriptores en la plataforma. Se caracteriza por hacer contenido de aventuras, desafíos, pero sobre todo videos ayudando a personas con altas sumas de dinero, motivo por el que se ha ganado el respeto, admiración y cariño de sus seguidores. Por otro lado, el youtuber también ha incursionado en el mundo empresarial debido a que cuenta con su propia marca de hamburguesas y chocolates; MrBeast Burger y MrBeast Feastables.