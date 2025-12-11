Alberto Guerra rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Madonna

En el año 2024 Madonna estuvo presente en México pero eso no fue solo lo que llamó la atención sino que semanas antes se la vio acompañada de uno de los actores más queridos en el país, Alberto Guerra.

La cercanía que tenían ambos es que causó un revuelo muy importante debido a que se rumoreaba que el actor tenía un romance fuera del matrimonio con la reina del Pop. Esto se reforzó debido a que en varias ocasiones fueron vistos juntos y se confirmó que serán la imagen de una famosa marca de perfumes.

¿Cuál es la relación entre Alberto Guerra y Madonna?

En una entrevista el actor Alberto Guerra, quien es esposo de Zuria Vega, fue consultado sobre la relación que tiene con Madonna y cómo se llevan entre ellos, teniendo en cuenta que ambos serán la imagen de una marca de perfumes.

Alberto Guerra respondió a estos interrogantes de los medios de comunicación que buscaban su respuesta. Así es que manifestó que entre él y Madonna solo hay una relación de trabajo ya que ni siquiera son amigos.

“No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no definitivamente una amistad no hay”, dijo Alberto Guerra.

El actor fue uno de los invitados especiales que tuvo el concierto de la reina del pop en México, pero Guerra aseguró que fue una colaboración que habían hecho días atrás por lo que “iba bien”, además que no fue el único invitado a sus presentaciones.

¿Cómo va el matrimonio con Zuria Vega?

En la misma entrevista es que el modelo y actor manifestó que su matrimonio con Zuria Vega se encuentra en su mejor momento. Si bien hace unos meses se decía que habían llegado a su fin pues Alberto Guerra, ha despejado todos los rumores.

Así también es que compartió el secreto que tienen junto a su esposa para seguir juntos y enamorados después de 13 años juntos. “Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen ustedes ni los demás”, aseguró Alberto Guerra.

