Se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo tras una noche que sería mágica para los asistentes en la Arena Ciudad de México durante el concierto de Alejandra Guzmán, ya que la cantante tuvo un accidente en el cual se le desvió la cadera, situación que ya le había pasado anteriormente; sin embargo, esta vez, la tuvieron que bajar en camilla desde el escenario, por lo que empezaron a circular videos del momento.

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¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Fue la misma Reina del Rock quien anunció que tenía que darle fin a su concierto de esta noche, confirmando que se le había desviado la cadera y después de que fuera bajada del escenario, los paramédicos la subieron a una ambulancia para poder trasladarla al hospital, por lo que se encuentra estable recibiendo la atención médica requerida.

Concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX será reprogramado

La cantante además de explicar lo sucedido a todo el público les confirmó que el evento será reprogramado, así que si fuiste uno de los asistentes este viernes 27 de noviembre, mantente atendo a las redes sociales de Alejandra Guzmán y del recinto para saber la fecha y hora en la que el concierto se reprogramará.

¿Cuántas cirugías tiene Alejandra Guzmán?

La cantante ha hablado abiertamente de las múltiples cirugías a las cuales se ha sometido y se estima que son alrededor de 40 y no todos han sido estéticas, pues algunas fueron para arreglar malos procedimientos, entre los cuales le inyectaron en los glúteos metacrilato, un material tóxico para el cuerpo y desde ese entonces empezó un martirio en la salud de Alejandra.

Algunos procedimientos la llevaron al borde de la muerte y estuvo a punto de perder una pierna, además de que tiene 2 caderas de titanio.