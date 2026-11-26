Yann Lobo, también conocido como Yann Lobito, es de los Atletas de Exatlón México que más ha dado de qué hablar tras su llegada a La Granja VIP Segunda Temporada, especialmente por su cercanía con Manelyk González y los rumores de un posible romance. ¿Será que el experto en parkour se da una nueva oportunidad en el amor? Mientras esto se decide, aquí te compartimos el historial de parejas del deportista mexicano, pues no es la primera vez que sus relaciones trascienden de manera pública:

Ella Bullicio: La relación entre Yann y Ella fue una de las más comentadas. Si bien no se sabe con exactitud la fecha de inicio de su noviazgo, esta habría llegado a su fin en 2021.

Roberta de León: Yann y Roberta cruzaron caminos en los circuitos de la sexta temporada de Exatlón México. Si bien ambos pertenecían a equipos diferentes, una vez que la entrega llegó a su fin, decidieron darse una oportunidad en el amor, formalizando su noviazgo en febrero de 2023. No obstante, todo llegó a su fin en agosto de ese mismo año.

Lilian Durán: Se trata de otra de las relaciones más comentadas de Yann Lobo. A diferencia de sus noviazgos anteriores, no existe mucha información al respecto. Solo se sabe que Lilian fue su última pareja, con quien habría durado cerca de tres años. El Atleta confirmó su ruptura luego de que Manelyk le preguntara si tenía novia, a lo que éste se limitó a decir que no.

Las polémicas de Yann Lobo en La Granja VIP Segunda Temporada

La llegada de Yann Lobo a La Granja VIP Segunda Temporada no pasó desapercibida. El Atleta de Exatlón México se incorporó al reality durante la semana 12, junto a otros deportistas de alto rendimiento. Durante sus primeros días, el desempeño de Yann generó múltiples comentarios en redes sociales, especialmente, por su cercanía con Manelyk González y las conversaciones en torno a su vida amorosa; así como sus recientes roces y confrontaciones con Niurka Marcos.

El paso de Yann Lobo por Exatlón México

Yann Lobo fue parte de la sexta temporada de Exatlón México, donde fue parte del Equipo Rojo. Su perfil como “poliatleta” lo convirtió en uno de los competidores más feroces dentro de los circuitos, pues éste cuenta con una vasta experiencia en parkour, skate, rugby, hockey y otras disciplinas. Su paso por el reality también estuvo marcado por su historia con Roberta, con quien confirmó su relación tras el fin del programa.

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP con los Atletas de Exatlón México GRATIS y EN VIVO?

La Granja VIP Segunda Temporada puede disfrutarse GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca UNO de lunes a viernes, en punto de las 20:30 (hora del centro de México), y domingos de Eliminación a las 20:00 horas. Los programas pueden disfrutarse por TV Abierta o, si lo prefieres, en el sitio web oficial de TV Azteca o la app móvil de TV Azteca En Vivo. También puedes seguir el 24/7 a través de Disney+.