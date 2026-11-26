Recientemente uno de los temas que han acaparado toda la atención en el mundo del espectáculo ha sido el caso relacionado al hijo de Eugenio Derbez; Vadhir Derbez, ya que el actor mexicano ha sido acusado de presunta agresión sexual. Ante este tema la famosa vidente de origen cubano, Mhoni Vidente, dió a conocer cuál es su predicción sobre este caso, la cuál es que el actor pisará la cárcel. “Él tiene que tomar las acciones necesarias para librarse de toda esta situación que ha sido muy lamentable…”, fueron algunas de las palabras que la reconocida astróloga y tarotista expresó.

¿Qué podría pasar con el caso legar de Vadhir Derbez, según Mhoni Vidente?

La famosa vidente cubana ha dado a conocer que Vadhir Derbez pisará la carcel, según sus predicciones, esto luego de ser acusado de una presunta agresión sexual. De acuerdo con la tarotista lo que el hijo de Eugenio Derbez debe hacer es colaborar con las autoridades y en caso de ser inocente, demostrarlo. Lo que la astróloga señaló es que el actor debe presentar pruebas de ADN con los que se establecería que sucedería “Aquí la única manera que él salga libre de esta situación es que se presente el ADN, sabemos si es de él y se acabó, así…”, fueron algunas de sus palabras.

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre su situación legal?

El pasado 20 de noviembre, a través de sus redes sociales, el actor mexicano Vadhir Derbez dió a conocer que es inocente sobre las acusaciones sobre una presunta agresión sexual aunque cabe señalar que recientemente se sumo una acusación más. De acuerdo con sus argumentos, ha sido víctima de extorsión. Además de esto, el hijo de Eugenio Derbez ha señalado que no se está escondiendo. “Se ha dicho que me estoy escondiendo, no es así. Por eso estoy aquí dando la cara. Me han buscado en un país en el que no vivo, en domicilios donde no resido y eso lo han usado para alimentar esa versión”, fueron algunas de las palabras que el actor expresó.

Respecto a la situación legal del actor, recientemente su abogado González Casanova dió a conocer que el actor mexicano tuvo una ficha roja de Interpol tras emitirse una orden de aprehensión en su contra, por motivo de la acusación que se le ha hecho, sin embargo dicha alerta ya no está vigente debido a un juicio de amparo.

Vadhir Derbez ha pedido privacidad y que los medios de comunicación informen con rigor y responsabilidad además de que deben permitir que los hechos se esclarezcan dentro del proceso correspondiente.