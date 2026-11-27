Lo que hace apenas unos días parecía ser el comienzo de una nueva historia de amor terminó convirtiéndose en una controversia llena de declaraciones y señalamientos. En las últimas horas José Eduardo Derbez y Mariana BO se convirtieron en tendencia luego de que ambos compartieran en días anteriores algunos momentos juntos y aparentemente reconocieran que estaban saliendo. Sin embargo, de un momento a otro sus declaraciones dieron un giro inesperado donde dejaron claro que, por ahora, ambos disfrutan de su soltería.

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La situación tomó un giro inesperado luego de que el hijo de Eugenio Derbez publicara un comunicado en sus redes sociales para aclarar que no tiene una relación sentimental luego de su reciente separación con Paola Dalay. Ante estas declaraciones la DJ no tardó en contestar y aunque no mencionó directamente al actor, dejó unas palabras sobre el respeto, los límites y la manera en que algunos hombres desacreditan públicamente a las mujeres, dando a entender que era una respuesta a lo que había mencionado anteriormente el actor.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su relación con Mariana BO?

Mediante su cuenta de Instagram José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de un “Comunicado oficial” donde habló de su vida sentimental y con característico sentido del humor, el hijo de Victoria Ruffo aseguró que actualmente se encuentra soltero y negó estar estrenando romance como se ha comentado.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió.

Incluso bromeó que actualmente su corazón estaba temporalmente fuera de servicio por mantenimiento y que incluso estaba disfrutando dormir atravesado en la cama.

Aunque no mencionó directamente a Mariana BO, sus palabras llegaron después de que ambos fueran relacionados sentimentalmente y de que la DJ confirmara días antes que estaban saliendo y conociéndose.

Comunicado Jose Eduardo Derbez

¿Cuál fue la respuesta de Mariana BO al comunicado de José Eduardo Derbez?

La respuesta de Mariana BO llegó después de las declaraciones del actor. A través de sus redes sociales, la productora musical también publicó un mensaje en el que cuestionó las actitudes de quienes buscan desacreditar a una mujer cuando decide establecer límites.

“Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su ‘imagen’ o ego herido”, expresó.

La DJ también dejó claro que no está dispuesta a tolerar faltas de respeto y que su vida personal, carrera profesional y valor como mujer no están sujetos a la opinión pública.

Finalmente, Mariana BO confirmó que también está soltera y que prefiere concentrarse en su música, su carrera y sus proyectos.

“Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”, concluyó.