El evento de Ring Royale 2 ya ha comenzado a dar de qué hablar y es que este se ha esforzado por llevar una cartelera con combates de box bastante atractivos y la próxima edición no será la excepción, pues se estarán midiendo dos de los futbolistas más importantes de América y Chivas, pues Aquivaldo Mosqueda y Jorge “Chatón” Enríquez se pondrán lo guantes.

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El Clásico Nacional estará presente en la nueva edición, pues aunque estos jugadores ya no representan a los clubes de América y Chivas, es innegable evitar recordar que ambos se hicieron de gran popularidad tras su paso por estos equipos y de enfrentarse en el campo por varios años, siendo que ahora estarán subiendo al ring dejarlo todo, noticia que a los aficionados les ha caído de sorpresa.

Aquivaldo Mosqueda ex jugador de América peleará vs. “Chatón” Enríquez ex de Chivas

Fue a inicios de mes que se confirmó que esta nueva edición contaría con la presencia de Aquivaldo, aunque tras semanas de incertidumbre, se dio a conocer que su rival será Jorge “Chatón” Enríquez, uno de sus máximos rivales dentro de su etapa como futbolista.

El anuncio de este combate ha sorprendido a propios y extraños, pues ambas figuras del futbol mexicano se encuentran a varios años de su mejor versión como futbolistas… Aunque no como deportistas, por lo que el orgullo por los colores podría encenderse en este enfrentamiento.

¿Cuándo y en dónde será la pelea de Aquivaldo Mosqueda vs. Enríquez?

De acuerdo con el anuncio revelado hace semanas, esta nueva edición de las peleas de box protagonizadas por figuras populares será el próximo domingo 14 de marzo de 2027 por lo que estamos a pocos meses de un evento que tendrá algunas figuras del mundo del entretenimiento.

Este evento comenzará en punto de las 4:00 pm y se llevará a cabo en la Arena Monterrey, en Nuevo León.