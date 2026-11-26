Los medios de comunicación se encuentran consternados luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la famosa conductora de televisión Ada Suleyman, a los 31 años de edad en un accidente automovilístico el pasado lunes 23 de noviembre.

¿Qué se sabe sobre el accidente en el que murió Ada Suleyman?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, hasta el momento, la famosa conductora Ada Suleyman perdió la vida en un fatal accidente automovilístico luego de que el coche en el que viajaba se impactara contra un camión, esto luego de que regresara de celebrar su cumpleaños número 31 y se dirigiera a su domicilio. Los hechos ocurrieron en Bakú, capital de Azerbaiyán. Según la información que se ha compartido la conductora de televisión estaba acompañada de su amigo Anar Karimov, quien conducía el automóvil, quien lamentablemente también perdió la vida.

De acuerdo con lo que se ha revelado la conductora había solicitado un servicio de taxi para regresar a su casa, sin embargo luego de que su amigo Anar Karimov se ofreciera a llevarla a su domicilio, decidió irse con él. A través de redes sociales se han compartido imágenes en donde claramente se ve el fuerte impacto entre las dos unidades. Por otro lado, también se dió a conocer que Elementos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Azerbaiyán fueron los encargados de recuperar los cuerpos de Ada Suleyman y Anar Karimov con herramientas especiales.

Algunas personas han señalado que Ada Suleyman había ingerido bebidas alcohólicas, sin embargo su cuñado Togrul Ismayil rechazó esto de forma contundente y esto no se ha confirmado de manera oficial. Hasta el momento las autoridades continúan haciendo una respectiva investigación para esclarecer detalles del fallecimiento de ambas personas.

¿Quién era Ada Suleyman?

Ada Suleyman fue una destacada conductora de televisión. Participaba en el canal ARB TV, donde conducía el programa ‘Sən olsaydın’. Sin embargo no solo era conocida en el medio televisivo sino también el digital ya que contaba con una reconocida presencia en redes sociales ya que en su cuenta de instagram acumulaba más de 40 mil seguidores. La última publicación de la reconocida conductora fue el pasado 21 de noviembre, con motivo de su cumpleaños 31, en ella reflexionó sobre el crecimiento y cambios que había experimentado además de que también mostró gratitud. “Creciendo, cambiando y escribiendo mi propia historia delante de tus ojos”, fueron algunas de las palabras que compartió.