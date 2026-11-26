La joven influencer e integrante de la familia De Nigris, Andrea De Nigris, sorprendió a sus seguidores al anunciar la tarde de este jueves 26 de noviembre que dio el SÍ tras recibir una romántica propuesta de matrimonio.

A través de redes sociales, Andrea compartió este importante momento mediante una serie de fotografías en las que destaca el amor y la emoción de esta nueva etapa.

En las imágenes se logra ver que la creadora de contenido tuvo un viaje en helicóptero y desde el cielo se lograba ver la esperada pregunta para muchas mujeres: Merry Me ¿Te quieres casar conmigo? acompañada de muchas rosas rojas.

Debajo de la descripción ella solo se enfocó en escribir: “ME CASO CON MI MEJOR AMIGO” dejando ver que dio el rotundo SÍ.

Esta nueva noticia ha comenzado a abrir la conversación entre sus seguidores, quienes han dejado en su cuenta de Instagram mensajes de felicitación, mientras que otros aún cuestionan cómo reaccionará su familia, principalmente su abuela “Doña Alegría”.