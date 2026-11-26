Después de un año dedicada de lleno a cumplir sus obligaciones como Miss Universo, el reinado de Fátima Bosch ya terminó y ahora la joven modelo tendrá la oportunidad de elegir a qué se quiere dedicar. Y aunque apenas tiene 26 años, ha demostrado que sus metas son claras y desde hace varios meses empezó a dar indicios de cómo será su vida ahora que ya no deberá estar entre viajes y eventos todo el tiempo.

De acuerdo con lo que ella misma ha compartido sobre sus aficiones e intereses, Fátima Bosch, que estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, podría inclinarse por retomar su marca de ropa, que lleva por nombre FABOFE y puso en pausa en marzo del 2025. También estaría comprometida con la labor altruista, pues incluso desde antes de su victoria, ya había hecho altruismo.

¿Quién es el novio de Fátima Bosch?

Otro de los aspectos en la modelo tabasqueña podría invertir su tiempo ahora que ya entregó la corona de Miss Universo, es en su vida sentimental y la relación que recientemente confirmó. El novio de Fátima Bosch en 2026 es Alejandro Canahuati Farah, un importante empresario de Honduras.

Fátima Bosch CONFIRMA su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah ¿Quién es el novio de la Miss Universo Fátima Bosch CONFIRMA su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah ¿Quién es el novio de la Miss Universo (Crédito: Instagram/@fatimaboschfdz)

Fue hace un par de semanas que empezaron a circular rumores sobre el nuevo romance de la joven, pero ella se había reservado los detalles y hace unos días finalmente hizo público su noviazgo. Esto a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus más de 4 millones de seguidores una serie de románticas fotografías con los que evidenció que su corazón ya tiene dueño.

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

La sucesora de Fátima Bosch es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico que se coronó como Miss Universo 2026. Este triunfo se dio gracias a que para los jurados, el desempeño de la modelo fue superior al de sus rivales principales, que fueron Melissa Núñez de República Dominicana y Clara Vegas de Venezuela, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. En esta ocasión, México llegó solo hasta el top 30 con María Vargas.