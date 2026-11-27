En las últimas horas la salud de César Bono vuelve a generar preocupación entre sus seguidores y conocidos luego de que se informara que el reconocido actor mexicano fue sometido a una segunda operación después de enfrentar un diagnóstico de cáncer en el párpado izquierdo, una situación que lo llevó a recibir atención médica desde el pasado mes de octubre.

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De acuerdo con información difundida el intérprete fue sometido a la cirugía este 26 de noviembre ya que formaba parte de su recuperación tras la primera cirugía, en la que los especialistas retiraron el tumor y realizaron una reconstrucción en la zona del ojo.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono hoy 27 de noviembre?

Según detalles que se compartieron, la intervención quirúrgica fue enfocada principalmente para retirar los puntos en su ojo izquierdo esto como parte del tratamiento después de la extracción de un tumor maligno realizada en octubre.

Tras el retiro de puntos el ojo podrá abrir con normalidad y recuperar su proceso natural de movimiento. Asimismo se indicó que la intervención resultó con mayor éxito por lo que el actor se encuentra estable y solo necesita de tiempo para regresar a sus actividades diarias.

¿Por qué tuvieron que operar nuevamente a César Bono?

Durante los primeros días de noviembre,César Bono concedió una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, ahí reveló que el tumor que le retiraron del párpado izquierdo sí era cancerígeno. Sin embargo, explicó que los médicos consiguieron extirparlo y tras ese procedimiento médicos le informaron que el cáncer ya no estaba presente en su cuerpo.

“El cáncer ya no existe porque me lo quitaron, era a nivel de piel”, explicó el artista.

El actor también detalló que durante la primera intervención utilizaron piel de su párpado superior para reconstruir el inferior. Por este motivo, ambos permanecieron unidos temporalmente mediante suturas y necesitaba regresar al quirófano.

¿César Bono perdió el ojo izquierdo?

Tras darse a conocer su primera operación, surgieron versiones que aseguraban que el comediante había perdido el ojo izquierdo. No obstante, el propio César Bono desmintió esta información y aclaró que conservaba el órgano.

También explicó que el tumor estaba localizado en la piel del párpado y no dentro del ojo, por lo que esperaba recuperar su visión habitual una vez que pudiera abrirlo nuevamente.