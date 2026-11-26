Alexis Ayala, el galán de telenovela, a sus 61 años en las redes sociales ha sorprendido al subir fotos junto a su pareja Marietta Garza, presumiendo una vacaciones románticas que hicieron a las playas paradisiacas de Bacalar. Aunque vemos varias fotos junto a otras amistades, en una alfombra roja o de eventos a los que fueron, hay imágenes en las que los vemos muy abrazados presumiendo su noviazgo. La publicación iba acompañada del siguiente mensaje:

“Cine y amor en Bacalar. Soy afortunado y agradezco cada día. Fue un viaje que servirá de antesala para muchos más, todos de tu mano Marietta Garza.”

La publicación con su joven pareja tiene más de 4 mil “me gusta”, además de varios comentarios donde el público aplaude el romance que vive la pareja, también aplaude el gran aspecto de ambos.

¿Quién es Marietta Garza?

Marietta Garza se sabe que es una empresaria de Monterrey, con un negocio llamado Marietta Luxx. Además de mantenerse activa en sus redes sociales a los 51 años, contando con varios videos sobre estilo de vida, moda y los diversos eventos a los que ha acudido.

Al no formar parte de la farándula o del mundo del espectáculo no se tiene mucha información sobre su vida personal, los detalles se han obtenido en sus redes sociales, hay que considerar que en su Instagram solamente tiene 25 publicaciones. En donde se puede ver que la primer publicación con Alexis Ayala fue el 11 de octubre donde le envió un arreglo de flores a su joven pareja.

¿Por qué se separó Alexis Ayala de su esposa?

Alexis Ayala antes de tener a su joven pareja, se encontraba casado con Cinthia Aparicio, con quien pasó un par de años casado, pero fue en abril del 2026 cuando se confirmó la separación formalmente.

Aunque su relación terminó, ambos cerraron todo en buenos términos, incluso cada uno se ha encargado de iniciar una nueva relación. Incluso el actor frente a medios de comunicación le deseó lo mejor a su antigua pareja y que no tendría problemas en reencontrarse en otros proyectos.