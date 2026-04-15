Así fue como Kimberly Loaiza se convirtió en una de las influencers más ricas de México

La historia de Kimberly Loaiza es ampliamente conocida por sus fieles seguidores, sin embargo muchos de los que no crecieron con YouTube y sus figuras de hace una década, no comprenden del todo el fenómeno que representa este personaje del entretenimiento. Y parte de su éxito, lo capitalizó con ganancias exorbitantes que la tienen como una de las mujeres que más ingresos generan por su vida como youtuber.

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¿Cómo fue la manera en la que Kimberly Loaiza construyó su carrera?

Aunque hoy se puede indicar que Instagram o TikTok son plataformas mucho más conocidas, YouTube tuvo una época dorada en México, donde se levantaron figuras, entre las cuales se encuentra Kimberly Loaiza. Y todo esto se logró gracias a sus polémicas desde que tenía 18 años (tal vez menos), esto con Juan de Dios Pantoja, quien hoy es su esposo.

Los que conocen la historia, vieron cómo esta personalidad se hizo famosa y sus números crecieron como espuma, sobre todo en YouTube, de donde ella realmente proviene. Aunque hoy se le conoce por sus actividades en las distintas redes sociales, la plataforma del video largo fue la que impulsó su poderío mediático. Y con su fama conocida por millones de personas, también invirtió en negocios propios.

Space Móvil - Es una compañía telefónica que comparte con su esposo, JD Pantoja, lanzada en 2020.

Es una compañía telefónica que comparte con su esposo, JD Pantoja, lanzada en 2020. Música - La influencer ha probado suerte en el mundo artístico, recibiendo regalías de las composiciones que tiene en las distintas plataformas digitales.

La influencer ha probado suerte en el mundo artístico, recibiendo regalías de las composiciones que tiene en las distintas plataformas digitales. Moda - Ya lanzó colecciones de ropa a nivel nacional e internacional, esto gracias a colaboraciones con marcas como Shein.

Ya lanzó colecciones de ropa a nivel nacional e internacional, esto gracias a colaboraciones con marcas como Shein. YouTube - Aunque hoy no está de manera activa en producción de material, sus videos siguen acumulando visualizaciones por la fama del pasado reciente.

Aunque hoy no está de manera activa en producción de material, sus videos siguen acumulando visualizaciones por la fama del pasado reciente. Bienes raíces - Se reporta que Kim invirtió en propiedades de lujo y algunos activos que la mantienen generando ganancias.

Se reporta que Kim invirtió en propiedades de lujo y algunos activos que la mantienen generando ganancias. Jukilop Store - Y otro negocio que tiene abiertamente con su marido encuentra esta tienda digital, donde se venden productos originales. Esta se lanzó en noviembre de 2025.

¿A cuánto asciende la fortuna de la influencer, Kimberly Loaiza?

Espacios como Celebrity Net Worth indican que hasta abril del 2026, Kimberly Loaiza acumula un patrimonio de alrededor de 200 millones de pesos. Este sitio es un medio especializado en calcular las fortunas de famosos o figuras públicas. Por ello, la nacida en Mexicali está encima de figuras como Luisito Comunica, Juanpa Zurita, Yuya o la propia Sami Rivers, que es una de las figuras de internet que más crecimiento ha tenido en los años recientes.