Alexa Hoffman revela más detalles sobre el caso Héctor Parra

Desde que se dio a conocer el caso de Héctor Parra, ha generado mucha controversia por la forma en que han ocurrido los hechos, en especial por las declaraciones que ha realizado Alexa Hoffman sobre su padre frente a medios de comunicación o en redes sociales.

Recientemente, Alexa ha revelado más detalles, comentarios que han generado impacto entre los usuarios que lo han escuchado. Te explicaremos todo lo que comentó la joven en contra de su padre.

¿Qué pasó con Alexa Hoffman?

La confesión se dio a conocer en un canal de YouTube en el que fue entrevistada Alexa Hoffman, donde reveló más detalles en contra de su padre. Para sorpresa de todos, explicó que no fue solamente abuso de ella, confesión que le dio a conocer Ginny Hoffman.

Detalla que a esa persona la invitó a casa de su padre, donde vivió lo mismo que ella; no dio detalle de quién se trataba, pero dejó claro que fue una noticia que le dolió mucho conocer en su momento.

Dentro de las confesiones que hizo Alexa sobre el caso Héctor Parra, aseguró que todo lo que ella vivió lo experimentaron varias personas, dejando claro que hay varias víctimas. Aun así, le reconforta saber que lo pudo detener por el tiempo en que fue condenado y espera que no vuelva a cometer los crímenes cuando salga.

¿Qué hizo el papá de Daniela Parra?

No olvidemos que el actor Héctor Parra obtuvo una condena de 12 años, donde se le acusaba de abuso sexual y corrupción de menores hacia su hija Alexa Hoffman, quien en redes se ha encargado de dar declaraciones en contra de su padre, en especial considerando los detalles que ha hecho la joven ante el canal de YouTube.

No obstante, su hermana, Daniela Parra, ha hecho todo tipo de publicaciones y comentarios defendiendo la inocencia de su padre, además de señalar un mal manejo en el proceso legal que se ha manejado en el caso.