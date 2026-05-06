Kimberly Loaiza y Kenia Os podría tener una pelea de box: esto se sabe

Sin duda, los eventos de box se han convertido más populares y exitosos en los últimos meses. En este show se reúnen a artistas, actores, influencers y figuras de la farándula.

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Los famosos se enfrentan en una pelea de box frente a miles de personas. En los últimos días ha surgido la versión de que se podrían enfrentar Kimberly Loaiza y Kenia Os.

¿Se enfrentarán Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Juan de Dios Pantoja, influencer y pareja de Kimberly Loaiza, encendió los rumores y la polémica en las redes sociales ya que se mostró emocionado con la supuesta pelea entre Kimberly y Kenia Os.

La pelea entre ellas surgió luego de que realizará una participación en el pódcast Los Talagones, donde hicieron referencia al Supernova y el éxito que tendría un enfrentamiento boxístico entre ambas:

“Ay, güey, Kenia y Kim, nomás lo dijimos por mam*. Imagínate la audiencia que eso tuviera”, manifestó el influencer Juan de Dios Pantoja. Ante esto es que surgieron comentarios en las redes sociales que decían:

“Kimberly le ganaría a Kenia Os. La verdad Kenia no tendría la fuerza que tiene Kim”

“Yo pagaría por verla en vivo”

“No creo que Kenia se rebaje”.

Por el momento esta pelea no es oficial, pero se han generado muchas expectativas entre los fandoms de las dos famosas y se espera una confirmación.

¿Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas del Supernova Génesis 2026?

La cartelera del Supernova Génesis 2026 tuvo algunos cambios en la semana del evento, ya que a última hora se bajaron Ari Geli y Lupita Villalobos.

En el lugar de Ari Geli entró Kim Shantal, quien peleó dos veces esa noche, una contra Karely Ruiz y otra con Milica, la influencer Argentina.

Las peleas terminaron de la siguiente manera: