Fans se preocupan por Alfredo Olivas tras recibir paquete en concierto; ¿le aplicaron un Chalino Sánchez?

Alfredo Olivas estuvo en tendencias tras circular un video donde se exhibió un momento que causó confusión y hasta miedo entre los asistentes a su presentación en el Palenque de Pachuca. Y es que por algún momento parecía que un sujeto de entre el público se puso a pelear con el cantante, pero ya se explicó que no le aplicaron una Chalino Sánchez, sino que este sujeto le dio un paquete bastante especial.

¿Por qué la gente se asustó en el concierto de Alfredo Olivas?

El nacido en Ciudad Obregón se presentó a trabajar en Pachuca y allí se vivió un momento bastante particular. Y es que a mitad de la presentación un hombre se acercó con el artista e intercambiaron palabras. En medio de la confusión, según algunos asistentes, esto coincidió en un instante donde las luces se apagaron.

El diálogo entre ambos hombres duró algunos segundos, por lo que algunos interpretaron dicha situación como una pelea entre ambos. Además, el mencionado encuentro también incluyó la entrega de un paquete para Alfredo. En ese sentido, algunos trajeron a la memoria el famoso video donde en 1992 Chalino Sánchez recibió un mensaje donde lo amenazaron de muerte a mitad de concierto.

Pero posteriormente se indicó que las luces se apagaron porque hubo fallas técnicas con el micrófono del cantante, dicho por el propio artista de 32 años.

¿Qué le dieron a Alfredo Olivas a mitad de concierto?

Lo que en un principio se manejó como un posible conflicto y amenazas para el cantante fue un total malentendido generado por especulaciones, pues el hombre que le dio un obsequio es Juan Pedro Cruz, intérprete que le prometió una prenda del mismísimo Divo de Juárez.

Es decir, ese video cirulando en redes lo que grabó fue la entrega de un regalo sumamente especial para el cantante de regional mexicano. No cualquiera tiene algo que le perteneció al mítico Juan Gabriel.