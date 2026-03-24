Amanda Miguel elogia a Majo Aguilar, luego de RECHAZAR a Ángela Aguilar. “Puro talento mexicano”

Hace algunas semanas resurgieron los rumores de un supuesto desagrado de Amanda Miguel hacia Ángela Aguilar, luego de que la intérprete de "Él me mintió" dejara clara su falta de interés en colaborar próximamente con la cantante de regional mexicano. En las últimas horas ha vuelto a encenderse la conversación, pues Amanda Miguel elogió a Majo Aguilar.

Amanda Miguel publica video con Majo Aguilar

En su cuenta oficial de Instagram, Amanda Miguel publicó un video que comienza con una imagen de ella sonriendo junto a Majo Aguilar. "Qué lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima, hoy el público te espera", dice la descripción.

"Es un placer conocer a alguien tan grande como Amanda, muy pocas mujeres tienen la fuerza interpretativa que ella", dice Majo durante el video. "¡Qué gusto coincidir ayer en Colima! Tu voz, corazón y presencia simplemente inigualables", escribió en la sección de comentarios.

En el video se ve que, durante su presentación en Colima, Amanda Miguel pide al público un aplauso para Majo Aguilar. "Puro talento mexicano", agrega la argentina al referirse a la intérprete, quien la mira desde la audiencia.

En redes sociales algunas personas han establecido una comparación con un video viral de 2024, donde supuestamente Amanda Miguel se habría negado a que Ángela Aguilar subiera al escenario con ella; no obstante, la misma cantautora negó que eso haya ocurrido.

Amanda Miguel dijo que la voz de Ángela Aguilar no le llama la atención

Fue a principios de marzo que, durante una entrevista, Amanda Miguel expresó su interés por colaborar con artistas femeninas jóvenes como Belinda y Karol G. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría trabajar con Ángela Aguilar, ella simplemente dijo: "no me llama la atención su voz".

Por otro lado, en las secciones de comentarios ha surgido el cuestionamiento de si Amanda colaborará con Majo en el álbum que estaría planeando con intérpretes en ascenso. A pesar de la supuesta pista con el video en Instagram, ninguna de ellas ha confirmado la información.