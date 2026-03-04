Amanda Miguel admite ser fan de Cazzu y Belinda, pero hace FUERTE comentario sobre Ángela Aguilar

Aunque Amanda Miguel ha dejado muy clara la admiración que siente hacia Cazzu y Belinda, recientemente dejó muy clara la falta de interés que tiene por colaborar con Ángela Aguilar. A continuación te contamos qué ha dicho la icónica intérprete sobre las tres celebridades que se han visto envueltas en una misma polémica.

Amanda Miguel no quiere colaborar con Ángela Aguilar

La cantante de "Él me mintió" dijo recientemente que está dando forma a un nuevo proyecto musical en el cual le gustaría colaborar con intérpretes mujeres jóvenes; incluso mencionó el trabajo de Belinda y Karol G. Sin embargo, cuando en un programa de televisión le preguntaron si consideraría a Ángela Aguilar, ella respondió: "no me llama la atención su voz".

Qué ha dicho Amanda Miguel sobre Cazzu y Belinda

Han sido varias las ocasiones en que Amanda Miguel ha expresado su agrado por Cazzu como artista y mujer. "Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho ella como mujer porque es un portento, es hermosa, tiene un cuerpazo", dijo recientemente en un evento para prensa. "Me gustaría hacer algo con ella".

La argentina también ha defendido varias veces a Belinda, luego de que esta última interpretara uno de sus temas emblemáticos y de aparecer en la serie "Mentiras". "Para mí Belinda sí canta, y canta muy bonito, tiene una voz preciosa", dijo en la misma conferencia reciente donde habló de Cazzu. "Tiene mucho talento".

Amanda Miguel incluso ha dado un adelanto de que "hay una canción muy bonita que ella quiere grabar" y que su equipo le ha producido a Belinda.