A dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, su historia sigue generando conversación, no solamente por el legado musical que dejó en el regional mexicano, sino también por las controversias que surgieron después de su muerte. Una de ellas está relacionada con la relación entre su primo Fausto “Tano” Elizalde y Gabriela Sabag, exesposa de “El Gallo de Oro”.

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Tras cumplirse un año más de la muerte del intérprete de “Vete ya”, la relación entre “Tano” Elizalde y Sabag volvió a colocarse en el centro de la conversación y el público revivió una de las frases que más polémicas que lanzó “Tano” durante el documental “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, producción de HBO Max, donde habla de su vida sentimental y defiende su relación con una frase:“Triunfó el amor” reiterando que pese a que su esposa fue pareja de su primo, al fin pudieron estar juntos.

¿Quién es Gabriela Sabag y qué relación tuvo con Valentín Elizalde?

Gabriela Sabag fue la primera esposa de Valentín Elizalde. De acuerdo con su testimonio en la docuserie, conoció al cantante cuando todavía no alcanzaba la popularidad que años después lo convertiría en uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano.

La pareja tuvo una hija y compartió varios años de matrimonio. Sin embargo, la relación terminó en 2004, cuando Gabriela decidió divorciarse después de enfrentar problemas sentimentales. Dos años después de su separación, Valentín fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006, cuando tenía 27 años.

“Tano” Elizalde y Gabriela Sabag: ¿cuándo se casaron?

Fausto “Tano” Elizalde, primo de Valentín y único sobreviviente del ataque armado en el que murió el cantante comenzó una relación sentimental con Gabriela Sabag en 2021, 17 años después de que ella terminara su relación con Valentín. Finalmente, ambos contrajeron matrimonio en 2025.

Ante su polémica unión y por las circunstancias en las que se conocieron, comenzó a crecer una ola de comentarios y cuestionamientos entre seguidores del Gallo de Oro. Sin embargo, hasta el día de hoy la pareja sigue más unida que nunca.