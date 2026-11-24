Este martes 24 de noviembre se dio a conocer que Inés Gómez Mont salió de prisión tras varias semanas de muchas especulaciones y rumores sobre la vida de la presentadora y actriz mexicana y su situación legal, noticia que le dio la vuelta a todo México.

Te puede interesar: Así era la vida de la conductora Inés Gómez Mont

De acuerdo con primeras fuentes, se habla de que Inés habría tenido una audiencia en donde solicito tener derecho a pagar una fianza, por lo que tras haberla pagado, esta consiguió que el ICE le regresara su libertad, evitando así ser deportada a México, por lo que es un misterio su estado legal dentro de nuestro país.

¿Por qué Inés Gómez Mont estuvo en la cárcel en Estados Unidos?

Se sabe que el ICE de Estados Unidos (Servicio de Control de Inmigración) la tuvo en custodia por irregularidades en su situación migratoria en dicho país, por lo que esta pudo evitar estar más tiempo encerrada y su eventual deportación a México tras pagar una fianza.

Aunque Inés cuenta con tres órdenes de aprehensión por parte de la justicia en México, aunque luego de que su nombre dejara de aparecer dentro de la lista de detenidos por el ICE, se desconoce su paradero actual.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Se sabe que desde hace algunos años, Gómez Mont ha estado prófuga de la justicia ya que se le señala de los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero, así como evasión fiscal junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, siendo que también se les relaciona una presunta participación en una red de empresas fantasma y factureras con las que triangulaban recursos públicos.

De momento, esta ha negado todas las acusaciones en su contra, aunque desde entonces ha mantenido un perfil oculto del ojo público.