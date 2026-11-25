El pasado martes 24 de noviembre el reconocido actor mexicano Eduardo Yáñez dió a conocer el fallecimiento de su perrita Vella. El actor compartió la lamentable noticia a través de su cuenta oficial de instagram. Publicó una fotografía de su mascota junto al texto “Me dio 19 años de felicidad compañía y muchos momentos que siempre llevaré en mi. Nos vemos pronto Vella! Mi hermosa Vella!”. Hasta el momento el actor no ha revelado la causa de muerte de su querida perrita y tampoco dió a conocer si tenía alguna enfermedad o un padecimiento médico en particular.

¿Qué famosos enviaron mensajes de apoyo a Eduardo Yáñez?

Luego de que el famoso actor Edurado Yáñez diera a conocer la lamentable noticia de la muerte de su perrita Vella, quién estuvo con él por casi dos décadas, diversas celebridades se unieron a su perdida a través de mensajes de apoyo, amor y solidaridad como Aurora Valle quien le escribió “Abrazos querido Lalo”, Alex de la Madrid quién comentó “Abrazo querido Eduardo”. Por su parte la actriz Chantal Andere le expresó “Lo siento mucho” así como Lisardo Emilio y Latin Lover, quienes mostraron apoyo al actor debido al momento tan duro que atraviesa.

¿Quién es Eduardo Yáñez?

Eduardo Yáñez Luévano es un reconocido actor mexicano con amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Actualmente tiene 66 años de edad y ha ganado gran reconocimiento debido a sus interpretaciones en diversas telenovelas, con las que se ha ganado la admiración y cariño del público. En la pantalla grande, algunas de las cintas de las que ha sido parte han sido Striptease, The Punisher (El castigador), Man on Fire, Held Up y Ladrones.

Ha protagonizado diversas polémicas que lo han colocado en el ojo público. Una de ellas fue cuando en 2017 abofeteó a un periodista durante una alfombra roja luego de que el comunicador lo cuestionara sobre su hijo. El periodista presentó una denuncia, sin embargo ambos llegaron a un acuerdo y poco tiempo después el actor expresó que durante ese momento atravesaba un momento complicado. Hechos como este han ocasionado que el actor sea criticado por diversas personas, sin embargo sigue manteniendo una importante presencia en el mundo del espectáculo debido a su particular carácter y trayectoria artística.