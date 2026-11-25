Recientemente la conductora de Venga La Alegría, Luz Elena González sorprendió al público al compartir un proyecto que la tiene muy ilusionada y que representa una nueva faceta en su vida profesional. Se trata de “Talent Work Shop”, un centro social enfocado en adolescentes y adultos neurodivergentes que busca ayudarlos a desarrollar sus habilidades, relacionarse y encontrar oportunidades laborales.

Durante una conversación en el foro de Ventaneando, la conductora explicó los objetivos de esta iniciativa y habló de la importancia de brindar acompañamiento a quienes, después de la infancia y la adolescencia, muchas veces dejan de recibir terapias y espacios de integración.

¿Luz Elena González dejará Venga La Alegría por su nuevo proyecto?

Tras la noticia de su nuevo proyecto el público se ha cuestionado si la conductora seguirá en el programa matutino por lo que hasta el momento, Luz Elena no ha expresado algún cambio en su agenda profesional por lo que su participación diaria aún continúa dentro de Venga la Alegría.

La conductora habló con entusiasmo de Talent Work Shop y explicó por qué considera importante impulsar este espacio. Durante la entrevista, destacó que el proyecto busca atender una necesidad que pocas veces recibe suficiente atención: el acompañamiento de personas neurodivergentes durante la adolescencia y la edad adulta.

“Este proyecto se llama Talent Workshop, que es un centro social para personas neurodivergentes, donde queremos rescatar a estas personas que en su momento tuvieron o no tuvieron estas terapias”, explicó.

También señaló que uno de los objetivos es evitar que, al terminar ciertas etapas de su vida, estas personas queden aisladas en casa y sin oportunidades para continuar desarrollándose.

¿De qué trata Talent Work Shop, el proyecto que tiene ilusionada a Luz Elena González?

Talent Work Shop busca convertirse en un espacio donde adolescentes y adultos neurodivergentes puedan fortalecer sus habilidades sociales, encontrar amistades, desarrollar relaciones personales y prepararse para incorporarse al mundo laboral.

“Es recuperarlos, ayudarlos a encontrar una pareja, a que convivan entre ellos, a fortalecer sus habilidades también para que puedan trabajar e incluso buscarles lugares en donde puedan trabajar”, compartió la conductora.

La iniciativa también contempla establecer alianzas con empresas para ofrecer oportunidades laborales y acompañamiento, tanto a los trabajadores como a los centros de trabajo, con el propósito de favorecer una integración adecuada.

El proyecto cuenta con la colaboración del neurólogo César Reynoso. Además, Luz Elena reveló que su hijo participa directamente en esta iniciativa y trabaja por las tardes apoyando a los terapeutas.

“Mi hijo ahora está trabajando allá en las tardes y les ayuda a los terapeutas”, contó emocionada.