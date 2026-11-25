El caso de la muerte de Sandra Díaz del Valle Hernández ha conmocionado a miles de personas. La chef, que se volvió conocida por cocinar y conducir en el programa de Venga la Alegría Honduras, falleció el pasado 10 de junio de 2026. Hoy, su caso da un nuevo giro luego de que el médico Pablo Alberto Cerritos Herrera fuera detenido en Tegucigalpa, Honduras, por presuntamente tener algo que ver con la muerte de la cocinera. La captura se realizó el martes 24 de noviembre, mediante una orden solicitada por un juez de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. Por ahora, el médico fue trasladado al centro penitenciario de Támara, a las afueras de la capital hondureña.

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¿De qué acusan al médico Pablo Cerritos Herrera?

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, ahora se sabe que el mismo 10 de junio, Sandra acudió a una clínica privada ubicada en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. Durante la consulta, el médico le habría administrado tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello. Tiempo después, la chef comenzó a presentar dificultades para respirar y hasta malestar en general lo que terminó por provocarle un desmayo.

¿Cuándo será la próxima audiencia del caso Sandra Díaz?

La audiencia inicial fue programada para el 30 de noviembre de 2026. En esa etapa se evaluarán las pruebas y la defensa para determinar cómo continuará el procedimiento judicial. Esto quiere decir que habrá que esperar para saber si fue declarado culpable o inocente.

¿Quién era Sandra Díaz, chef de Venga la Alegría Honduras?

Sandra Díaz del Valle era una reconocida chef y presentadora hondureña que aparecía en Venga la Alegría Honduras. Aquí ella compartía recetas y consejos de cocina. De su vida personal se sabe poco, pero tenía 46 años y era madre de dos hijos.