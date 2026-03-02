Ángela Aguilar aceptó que siempre está funada; la criticaron por hablar de su familia

De una u otra forma las redes sociales encuentran el modo de hablar de Ángela Aguilar, Christian Nodal, de ellos como pareja o de toda la dinastía Aguilar. Sin embargo, muchos de los que están inmiscuidos en el hate diario contra la joven cantante… argumentan que siempre da razones. Ahora, Ángela emitió unas palabras en sus conciertos recientes, donde dijo que no le importan las críticas y que sabe que ya está funada.

¿Por qué criticaron nuevamente a Ángela Aguilar?

El origen de las palabras de la intérprete salieron en ese tono porque en un momento de una de sus presentaciones, se dio un momento para hablar con su público. Allí llegó al tema de las críticas que le hacen alrededor de su familia, pues indicaron que parece disco rayado. Sin embargo, ella dijo que no le importan las críticas y que ama a su familia.

“Creo que de las cosas más bonitas, siento, que de ser mexicana es lo importante que es la familia, lo importante que es estar cerca de los tuyos, de respetar a los mayores, de aprender de ellos, de escuchar sus historias y creo que yo tengo una familia muy cool”.

Por supuesto, parte de la relevancia de estas palabras - lejos de que las críticas le llegaron por montones - radica en que reconoció que está funada y de cierta forma se envalentonó para indicar que no le importaba. Es decir, está consciente de lo que genera su figura en los medios y en redes sociales… pero ella no tiene interés alguno en lo que se habla.

¿Ángela Aguilar se asusta con la sombra de su dinastía musical?

También en la participación que concretó con sus seguidores en dicho concierto, reconoció que entiende perfectamente el legado que carga en sus espaldas, pero que lejos de verlo como presión… le da su debido espacio y lo acepta con mucho amor. “Yo me siento muy orgullosa de lo que han hecho ellos y a mí me falta muchísimo, si es que algún día llego a ser tan grande y a poder lograr tantas cosas por México, por nosotros como latinoamericanos”.