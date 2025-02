Ángela Aguilar cambia de look. Internautas la comparan con supuesta amante de Nodal

Ángela Aguilar reapareció al lado de su esposo, Christian Nodal, en la Feria Estatal de León, y fueron captados juntos tras la presentación del cantante, pero lo que más sorprendió fue el nuevo cambio de look de la menor de los Aguilar.

Ángela Aguilar impacta con nuevo look

El intérprete de ‘Botella tras botella’ llegó a León, Guanajuato, acompañado de su esposa, y ambos fueron vistos en el camerino del cantante para su presentación en la Feria Estatal. Sin embargo, resaltó que al salir tomados de la mano, Ángela lució no solo cabello más largo a lo que nos tiene acostumbrados, sino que se le puede ver con un tono rubio, hecho que ha desatado comentarios de todo tipo.

Aunque no es la primera vez que se le ve a Ángela con extensiones, nunca antes se había dejado ver con el cabello teñido de rubio, y aunque no se percibió al cien por ciento su nuevo look debido a que portaba una gorra, los internautas comenzaron a compararla con más mujeres que han pasado por la vida de Nodal.

Las reacciones de los usuarios de redes no se hicieron esperar, y aunque hubo muchos aplaudiendo el nuevo look tan atrevido de la cantante, en su mayoría criticaron este cambio, pues aseguran que ahora su cabello es como el de Belinda, o incluso se podría parecer a quien dicen, sería la amante de su esposo, quien según imágenes que se han filtrado, es totalmente rubia.

¿Quién es la supuesta amante de Nodal?

A finales del 2024 comenzó a correr el rumor de que Christian Nodal mantenía una relación con una chica que en redes sociales se hace llamar ‘Iveethz'. Ella misma fue quien publicó supuestas imágenes y capturas de pantalla de conversaciones con el cantante. Sin embargo, fueron mismos internautas quienes notaron que tanto las imágenes como conversaciones podrían haber sido alteradas y en realidad jamás había existido el supuesto romance.

