Ángela Aguilar sorprende con íntima imagen junto a su esposo Christian Nodal

Durante este fin de semana el nombre de Ángela Aguilar volvió a ocupar los titulares luego de que compartiera una fotografía junto a su esposo el cantante Christian Nodal, lo que provocó que internautas reaccionaran rápidamente.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la intérprete de “La llorona” aprovechó que era viernes para mandar un mensaje a sus seguidores y dejar ver cómo se la estaba pasando en los últimos días con una serie de fotografías: “Algunas fotos de estos últimos días. Ya es viernes… y el cuerpo lo sabe”

La cantante inició su conversación con un “Holis” después de ahí comenzó a compartir unas imágenes donde se le ve en su hogar mostrando la vista que tiene afuera, toda llena de naturaleza, después hizo pública la imagen que generó gran controversia, donde se le ve con Nodal.

¿Cómo es la imagen de Angela Aguilar junto a su esposo Christian Nodal que causó controversia?

Esta segunda imagen que compartió Aguilar fue la de su pierna junto a la de su esposo, acompañados por su perrito, un pug color negro mejor conocido como “Gordo Aguilar”, en ella se ve sentada junto a su pareja, ella portaba unos tenis blancos, short y un suéter color al parecer beige, mientras destaca su mano con sus anillos, entre ellos el de compromiso y un mini tatuaje. Asimismo, se ve a Nodal con su pierna completamente tatuada, unos tenis y short negros.

Esta publicación de la famosa pareja ha causado grandes reacciones entre internautas, sin embargo, destaca el amor que les mantienen varios fans. Después de hacer pública la relación con su esposo, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar publicó un mensaje donde agradeció a su público por siempre acompañarla, además de mostrar unas rosas blancas, haciendo referencia a que deseaba que este fin de semana estuviera lleno de paz y amor.

Gracias por acompañarme siempre, incluso en los días más simples. Que este fin de semana les traiga paz y momentos bonitos con quienes aman

¿Cómo reaccionó Anhela Aguilar en el 8M?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la esposa de Christian Nodal, Ángela Aguilar se pronunció a través de sus redes sociales con un breve mensaje a través de sus historias de Instagram donde cuestionó la forma de actuar de las personas: “Pedimos respeto para las mujeres pero en redes aplaudimos cuando una es humillada”, esto estaría ligado a los señalamientos que se le han hecho en los últimos años.