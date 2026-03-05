¿Christian Nodal tenía citas secretas con Ángela Aguilar antes de anunciar su relación? Testigo ASEGURA que el cantante rentó 2 salas de cine para tener privacidad

Aunque han pasado cerca de dos años desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su relación (semanas después de la separación de Cazzu), no se ha detenido el 'hate' hacia ellos y siguen surgiendo acusaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante hacia la argentina.

Una usuaria de TikTok asegura que ella trabajaba en un cine a donde Ángela Aguilar y Nodal llegaron para ver una película, presuntamente semanas antes de que se anunciara su relación y días antes de que se anunciara la separación entre Nodal y Cazzu. Según el testimonio, el cantante de regional mexicano rentó dos salas de cine para tener privacidad.

La usuaria de TikTok conocida como Cass A. hizo un video tipo 'storytime' sobre la anécdota. Asegura que ella trabajó en un cine ubicado en una zona muy exclusiva de Monterrey y que, debido a los clientes de alto perfil que llegan ahí, los empleados firman contratos de confidencialidad. Esta sería la razón por la cual no había contado la historia antes.

Cass A. relata que ella estaba atendiendo con otra gerente el 15 de mayo de 2024, y se le acercaron unos muchachos que aseguraban ser escoltas. Querían rentar una sala pero, ante la negativa por falta de anticipación, recurrieron a comprar todos los boletos de 2 salas de cine consecutivas para poder tener privacidad; según el testimonio, pagaron todos los asientos y lo que las otras personas hubieran consumido.

"Me dijeron que iba a entrar Christian Nodal con una acompañante", contó la usuaria. También le dieron la indicación de que los empleados generales no atendieran al cantante, solamente gerentes o subgerentes.

La usuaria de TikTok dice que en esas circunstancias no se podía interactuar mucho con ellos y que antes de ir a tomarles la orden de comida, "los escoltas ya te habían amenazado que ya te estaban revisando, que no podías traer ningún celular, que esto no podía salir del cine".

"Salen muy cariñosos" de la sala, contó Cass A. En su testimonio, incluyó que con otras compañeras llegaron a comentar la situación en términos de que Ángela "era la amante".

