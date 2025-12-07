Ángela Aguilar hace impactante revelación sobre ella y Christian Nodal

Ángela Aguilar desde hace tiempo se ha encontrado en el ojo del huracán ante fuertes críticas, pero cuando se casó con Christian Nodal, provocó que su nombre nunca salga de las polémicas, generando que cualquier acción o palabra sea usada en su contra por diversas situaciones.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar hizo una impactante revelación sobre su relación actual, noticia que ha sorprendido a varios usuarios, dejando a muchos boquiabiertos y generando todo tipo de reacciones en redes. Te contamos todo el chisme.

¿Qué comentó Ángela Aguilar?

Todo el chisme comenzó con una impactante revelación que hizo Ángela Aguilar ante el medio de Los Angeles Times, donde habló abiertamente sobre su relación, explicando que tiene previsto hacer su boda religiosa para mayo del próximo año (2026), quien además explicó que, ante las fuertes críticas, ha sido difícil para ella y Christian Nodal, pero que mientras exista el amor, ellos van a ganar.

Dentro del comentario que dejó, también detalló que tiene una relación “amor y odio” con las redes sociales, por lo que sigue aprendiendo a sentirse segura con ella misma sin la necesidad de tener la validación de los demás. Incluso, reveló que ve a una psicóloga para poder trabajar su amor propio ante los comentarios que salen de ella en las redes.

No olvidemos que hace poco tiempo, Nodal fue fuertemente criticado por su actitud en la entrega de premios Grammy, donde en su discurso no mencionó a su pareja y no la abrazó, acciones que fueron comparadas con años anteriores donde agradecía a su novia ante todo el público. Generando fuertes comparaciones.

¿Cuántos años llevan Nodal y Ángela Aguilar?

No olvidemos que Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocían desde antes de cantar juntos “Dime cómo quieres”. Al colaborar juntos en esa canción, ella tenía solamente 17 años, mientras que él ya tenía 21 años.

Pero no fue hasta el 2024 cuando ambos iniciaron una relación y formalmente se casaron por el civil; entre ellos hay una diferencia de 4 años. Desde el inicio de su relación y las impactantes revelaciones, se han visto envueltos en diversos problemas y polémicas en redes sociales.