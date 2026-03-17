Ángela Aguilar publica romántica imagen con Christian Nodal, tras confirmarse demanda contra Cazzu. “Deseo que la vida les regale personas así"

A menos de un día de que se hiciera oficial que Christian Nodal demandó a Cazzu con respecto a la manutención de Inti, Ángela Aguilar compartió una romántica imagen con el cantante e hizo una reflexión sobre los seres queridos que la rodean.

Las últimas actualizaciones de la cantante de regional mexicano llegan mediante su canal de difusión en WhatsApp. Desde hace un par de semanas ella misma dejó claro que ésta sería su principal vía de comunicación con seguidores; esta decisión la habría tomado ante la cantidad de 'hate' que suele recibir en Instagram y TikTok.

"Deseo que la vida les regale personas así", dice Ángela Aguilar de Christian Nodal

|Crédito: Canal de difusión de Ángela Aguilar

Durante la noche del 16 de marzo, Ángela Aguilar compartió algunos momentos que vivió con su familia en una presentación que en los últimos días tuvo su papá, Pepe Aguilar. Estuvo reflexionando sobre la importancia que la familia tiene para ella, incluyendo a Christian Nodal, y de este último publicó un breve pero significativo video.

En el clip, que apenas dura un par de segundos, se ve únicamente la mano de Ángela tomando la de su esposo; la imagen está en blanco y negro. "De corazón, deseo que la vida les regale personas así de bonitas", escribió inmediatamente después del clip. "Sin interés, con amor de verdad, de ese que te hace sentir en casa".

Antes de eso, Ángela Aguilar había compartido que fue muy significativo para ella ver a su papá presentarse en un rodeo y "sentir un orgullo que no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron… de ver al hombre que me crio, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande".

La intérprete de regional mexicano se tomó un momento para agradecer por rodearse "cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar… y apoyar". En otro momento y refiriéndose a la convivencia con sus seres queridos, aseguró que "en esos momentitos es donde siento que todo se acomoda".

Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu

Christian Nodal relata momentos de tensión en Zacatecas y confirma demanda contra Cazzu

Las declaraciones de Ángela Aguilar se dieron menos de un día después de que se confirmara la demanda que Christian Nodal interpuso contra Cazzu. Este proceso legal tiene por objetivo fijar una manutención para Inti, la hija que comparten ambos, así como tiempos de convivencia con la pequeña de 2 años y medio.