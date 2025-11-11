Angélica Vale revela el verdadero motivo por el que se divorciará de Otto Padrón: la desgarradora confesión

Angélica Vale confirmó que se divorciará de su aún esposo, Otto Padrón , tras 14 años de matrimonio y después de los rumores sobre su crisis matrimonial. Además, reveló el verdadero motivo de su rompimiento, con el fin de aclarar cualquier versión que surgió a raíz de la triste noticia.

¿Por qué Angélica Vale se divorció de Otto Padrón?

Según contó en su pódcast La Vale Show, su separación ocurrió desde abril de 2025, debido a que las cosas simplemente ya no funcionaban entre ellos como pareja. “Como diría mi gran José José: ‘El amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita”. Sin embargo, recalcó que “no importa” realmente el motivo por el que se separaron.

En el mismo programa explicó que ella no quería hacer escándalo de esta noticia, pero fue cuando el periodista Javier Ceriani publicó el documento de la demanda que las cosas se salieron de control.

Subrayó que lo único que quiere es que sus dos hijos, Angélica Massiel y Daniel Nicolás, producto de su matrimonio con Otto, crezcan sanos y lejos de los escándalos.

Angélica Vale le envió un emotivo mensaje a Otto Padrón tras el inicio de su divorcio

En un comunicado, Angélica Vale también leyó un mensaje para aclarar cualquier duda a sus fans y a la prensa. Allí mismo le mandó un mensaje a su aún esposo, el empresario Otto Padrón , a quien agradeció “lo compartido” durante todos estos años y “le deseó lo mejor siempre”.

(YouTube Angélica Vale) Angélica Vale y Otto Padrón estarían en proceso de divorcio tras 14 años de matrimonio.

La actriz de 'La fea más bella' (2006), con el corazón roto, agregó: “Por algo pasan las cosas (...) Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo. Los amo, Angélica Vale”.

¿Cómo celebrará Angélica Vale su cumpleaños tras la noticia de su divorcio?

Hoy, 11 de noviembre, es el cumpleaños número 50 de Angélica Vale, y lo único que pidió fue festejarlo al lado de sus hijos, su mamá y sus amigos más cercanos. “Denme chance… prometo dar todas las entrevistas (...) Saben lo positiva que soy (...) El show debe continuar”, concluyó.