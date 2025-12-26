Las pruebas que involucran a Christian Nodal y su violinista

Las redes sociales siguen apuntando a Christian Nodal por una supuesta infidelidad a su esposa Ángela Aguilar . Desde hace un par de semanas el nombre del cantante mexicano ha sido ligado a su violinista Esmeralda Camacho como la posible tercera en discordia.

Noticias Estado De México del 24 de diciembre 2025

No es la primera vez que Christian Nodal y Ángela Aguilar son señalados por los internautas y algunos medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Lo cierto es que, desde que hicieron pública su relación, ambos son criticados y los rumores se multiplican, además de trascendidos que indican que una crisis atraviesa a su historia de amor.

¿Christian Nodal coqueteó con su violinista?

Esmeralda Camacho es una de las violinistas que acompañan a Christian Nodal sobre el escenario pero desde hace poco más de una semana es señalada por supuestamente tener una relación con el cantante. En videos de conciertos del artista afirman que las miradas y situaciones que los han tenido como protagonistas demuestran que entre ellos hay algo más que una relación laboral.

#mexico🇲🇽 #fyp #parati ♬ No Te Contaron Mal - Christian Nodal @soul_sounds_music La Violinista le canta íntimamente a @Christian Nodal te hice mío tantas veces.. ¡ya entienden ! Ella es Esmeralda Canapé, la talentosa y bellísima violinista que ha sido ligada sentimentalmente a Christian Nodal marido de @Angela Aguilar :) Yo gané 👉👑🤟Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las miradas, gestos y apariciones juntos no han pasado desapercibidos para los fans. 👀🎻 #fblifestyle 🎻 Se trata de una destacada violinista que forma parte del equipo musical del cantante y cuya cercanía con él ha desatado fuertes rumores sobre un posible romance. @Cazzu siempre fiel a su intuición nos recordó cuando ella se partió y aún así siguió siendo mamá, haciendo música porque es una mujer #argentina

Ahora, un nuevo video gana lugar en las redes sociales y es que en este aparece Christian Nodal cantando la canción “Probablemente”. Frente a él, se la ve a la violinista sentada y cantando con mucho sentimiento el fragmento que dice “Te hice mía tantas veces, dudo que tú olvides eso” por lo que las redes no han tardado en expresarse.

¿Qué dijeron las redes tras el nuevo video de Christian Nodal?

El video que muestra a Christian Nodal y a Esmeralda Camacho no deja de sumar visualizaciones, pero además ha dado lugar a comentarios de internautas que afirman que “De que ay algo, o hubo algo se Notaaaa”. Otros de los comentarios destacados remarcan: “Ahora entiendo porque Cazzu en su canción le dijo a Ángela, te estas cuidando de la equivocada”, “A ella si la perdonamos, a Ángela no”, “Adoro los finales felices”, “Como les encanta sacar inventos” y “Esa morra es su alma gemela”.