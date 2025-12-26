El pueblo de Guerrero que nadie sabía que es tan hermoso: tiene los mejores festivales

El estado de Guerrero esconde pueblitos que casi nadie conoce y que sorprenden por su belleza. Uno de ellos es Ixcateopan de Cuauhtémoc, un lugar pequeño, pero con uno de los festivales más importantes de la región… y falta muy poco para que comience.

Se trata de una celebración que honra la mexicanidad con comida típica, danzas, música en vivo y tradiciones locales. De acuerdo con México Desconocido, esta festividad se realiza del 22 al 28 de febrero, en el marco del aniversario del natalicio del tlatoani Cuauhtémoc, el último emperador azteca.

Si eres de los que disfrutan conocer más sobre la cultura mexicana y los pueblos originarios, este pueblito te va a fascinar. Durante esos días se llevan a cabo rituales y ceremonias ancestrales, presentaciones culturales y un tianguis del trueque, tal como se hacía en la época prehispánica. Un viaje al pasado que vale completamente la pena.

El festival de la mexicanidad es en febrero.|(ESPECIAL/AYUNTAMIENTO DE Ixcateopan de Cuauhtémoc.)

Qué hacer en Ixcateopan de Cuauhtémoc

Los atractivos turísticos de Ixcateopan de Cuauhtémoc van más allá del festival. Si decides visitarlo en un fin de semana de vacaciones, entonces aprovecha para hacer otras actividades. La Secretaría de Turismo de México (SECTUR) recomienda:

Probar la bebida prehispánica: el chilate está hecho a base de cacao y agua.

Recorrer el pueblo para dejarse empapar del ambiente y las tradiciones. Notarás un rico olor a copal y diferentes esencias.

Visitar los restos de Tlatoani.

Puedes recorrer el pueblo en cuatrimotos.

Visitar el Museo de Santa María de Asunción.

¿Cómo es el clima en Ixcateopan de Cuauhtémoc, el Pueblo Mágico de Guerrero?

El clima en Ixcateopan de Cuauhtémoc es agradable casi todo el año. En invierno, por ejemplo, hay un pronóstico de 22 grados centígrados como máxima y una mínima de 9 grados, así que es recomendable ir con ropa caliente y cómoda, en especial si pasarás la noche allá.

Caminar por el Pueblo Mágico Ixcateopan de Cuauhtémoc es de los mejores planes.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Guerrero?

Si tienes tiempo y quieres visitar más pueblos, Guerrero tiene varios en su lista de Pueblos Mágicos, incluyendo Ixcateopan de Cuauhtémoc. Son 3 y la Sectur los enumera de la siguiente manera: