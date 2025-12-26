Horacio Beamonte perdió la vista por la leucemia y toma decisión sobre su salud

Lamentablemente la salud de Horacio Beamonte sigue empeorando, debido a que la leucemia que está atravesando se le infiltró en el cerebro y le provocó la pérdida total de la vista en el ojo izquierdo. Además el dolor que sintió fue insoportable.

Debido a esto que atravesó es que decidió modificar su decisión que había sostenido por mucho tiempo que era la de rechazarla quimioterapia .

¿Qué decisión tomó Horacio Beamonte?

Por medio de un mensaje extenso, es que dio a conocer en sus redes sociales que todo comenzó el 19 de diciembre cuando se despertó por un dolor intenso en el ojo izquierdo.

En un inicio había dudas sobre la causa pero el actor pudo darse cuenta que había quedado completamente ciego de ese ojo. Los intentos por controlar el dolor con medicamentos solo lograron un alivio parcial.

El deterioro de su salud es que fue trasladado a urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde recibió tratamiento para el dolor y fue sometido a diversos estudios especializados. Allí le realizaron tomografía PET, resonancia magnética de cráneo, punción lumbar y aspirado medular.

Los resultados de los análisis y la experiencia del equipo médico, se confirmó que había ocurrido una presencia de infiltración tumoral de la leucemia en el cerebro, la cual estaba creciendo y presionando nervios y músculos oculares.

Dada esta situación es que los médicos le dieron al actor dos alternativas, una es la quimioterapia con fines curativos, de carácter invasivo y sistémico, o una quimioterapia paliativa, enfocada en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Horacio Beamonte manifestó que desde que fue diagnosticado no contemplaba someterse a ningún tipo de quimioterapia pero el dolor constante y la progresión de la enfermedad lo obligaron a replantear su postura.

Así es que el actor reflexionó sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el tratamiento paliativo, dejando claro que no se trató únicamente del sufrimiento físico, sino del impacto emocional en su entorno más cercano.

“Nunca fue mi intención tomar quimioterapia, pero con este dolor tan fuerte, que no se detiene con nada, tuve que decidir tomar la quimioterapia paliativa”, expresó el actor.

