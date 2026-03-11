Apio Quijano debuta como DJ sonidero y deja de lado el pop: “Agarren a su pareja, es momento de la noche… y la noche suena así”

Durante su más reciente podcast en Pipiris Nights, Apio Quijano sorprendió al público al mostrar su nueva faceta como DJ de sonidero, pues es una cara que pocos se imaginaban ver en él, puesto que es considerado una de las celebridades más “fashionistas y de buena posición económica.

En varios de sus materiales publicados en YouTube, el cantante ha demostrado que pese a la imagen que se tiene de él siempre está dispuesto a realizar o estar en situaciones que para él son poco comunes. Quijano ha señalado que su canal esta enfocado a que su público sea "más pipiris", sin embargo, ha recibido comentarios donde le han dicho que "si quiere ser más pipiris debe aprende a ser barrio", por eso se ha enfocado en experimentar a probar las famosas micheladas de Tepito, comprar ropa de paca y en esta ocasión "ir a un sonidero".

Ustedes han estado pidiendo que vaya a un sonidero y pues no hemos tenido la oportunidad, pero si yo no puedo ir al sonidero, el sonidero puede venir a Pipiris, expresó el intérprete de “La calle de las sirenas”.

En su clip que dura más de una hora estuvo acompañado por la conductora Gaby Ramírez y a “Sad Boy” quien originalmente es identificado como Geovany Linares García y proviene de una familia de sonideros.

Durante su charla Apio recibió clases de cómo utilizar la tornamesa, el modo de hablar para mandar saludos y cómo utilizar el micrófono para crear los famosos ecos, ya con el micrófono Apio comenzó a ambientar el set, mientras Gaby y el DJ bailaban. Asimismo, la fiesta comenzó cuando el mismo artista pidió que le enseñaran pasos de baile.

¡¡Qué pasó?! ¡Agarre a su pareja, es el momento y la noche! ¡Y la noche suena así!, sí, sí, sí”.

Entre pasos como: "paso de la moneda", "beso corazón", conductor de camión", "paso del chavito" etc y hasta combinaciones que el propio artista creo demostró que ya cuenta con las herramientas básicas para ya presentarse en un sonidero real.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Apio Quijano?

Apio Quijano es conocido por su trayectoria dentro de Kabah, agrupación que destacó en el pop en español durante la década de los 90, sin embargo tras una pausa, el grupo ha regresado con diversas giras donde Apio forma parte.

A lo largo de los años, el cantante no solo se ha enfocado a la música pues también ha participado en distintos programas de televisión y proyectos digitales demostrando que tiene una personalidad camaleónica y lo dejó claro en este podcast donde dejó claro que sigue experimentando nuevas ideas creativas en su canal de streaming.