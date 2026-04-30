Muere hijo menor de querida conductora de TV: así dieron a conocer la desgarradora noticia

Murió Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la fallecida conductora de TV, Josemith Bermúdez. La noticia ha causado conmoción por tratarse de un menor de apenas 14 años. De acuerdo con reportes, falleció el miércoles 29 de abril en México, donde residía con su padre.

La escuela donde estudiaba el adolescente confirmó el deceso con un mensaje de condolencias. El Lawrence School expresó su pesar y se unió al duelo de la familia.

“La Familia Lawrence se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro querido alumno… Descanse en paz”, señala el comunicado.

Según reportes, Juan Cristóbal vivía en Cancún, México, bajo el cuidado de su padre, el odontólogo Cristóbal Sforzina Marcano. El joven llevaba una vida fuera del foco mediático tras la muerte de su madre.

El periodista Luis Olavarrieta, cercano a la familia, también confirmó la noticia. Pidió “prudencia y empatía” ante el dolor que atraviesan sus seres queridos.

¿De qué murió Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez hijo de la fallecida conductora Josemith Bermúdez?

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez. La familia ha mantenido la información en privado, lo que ha aumentado la sensibilidad del caso.

El fallecimiento ocurre a cinco años de la muerte de su madre, Josemith Bermúdez, quien falleció en 2021 tras una batalla contra el cáncer de ovario. La historia de madre e hijo había conmovido previamente al público.

Foto de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la fallecida conductora de TV, Josemith Bermúdez.|(ESPECIAL)

Antes de morir, la conductora habló sobre su hijo y el cuidado que dejaría en manos de su entorno cercano. Su vínculo siempre fue descrito como profundo y lleno de amor.

En redes sociales, así como en publicaciones del colegio, amigos y usuarios han compartido mensajes de apoyo. Las muestras de cariño reflejan el impacto que dejó la noticia en la comunidad.

Algunos comentarios destacan: “Hoy Venezuela se llena de dolor…”, “No puedo creerlo”, “Vuela alto angelito” y “Dios lo tenga en su gloria”.