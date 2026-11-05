¿De qué murió la actriz y locutora María Alicia Delgado? Esto es lo que se sabe:

La tarde de este miércoles se dio a conocer la triste partida de la actriz y locutora María Alicia Delgado, quien falleció a la edad de 77 años dejando conmocionado al mundo del entretenimiento, pues por décadas su trabajo le hizo ser una de las personalidades más queridas del medio.

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La noticia se dio a conocer esta tarde de mano de la periodista María Luisa Valdés Doria, por lo que en seguida seguidores de María Alicia y su trabajo no dudaron en mostrar sus condolencias, siendo que esta figura del entretenimiento luchaba contra el cáncer, por lo que esta podría ser una de las causas de muerte que enseguida se asoció.

¿De qué murió María Alicia Delgado?

Si bien, era sabido que padecía cáncer, ni la actriz ni su familia revelaron más detalles sobre su diagnóstico, por lo que la causa de muerte no es oficial de momento, aunque es a la que se le asoció enseguida.

Se espera que en los próximos días su familia comparta más detalles sobre la partida de la figura del entretenimiento, siendo que por décadas su trabajo le valió para ser una de las personalidades más reconocidas de la televisión y la radio.

María Alicia Delgado y su paso por la comedia

Sin duda, uno de sus trabajos más reconocidos de María Alicia Delgado fue junto al comediante Eugenio Derbez, con quien participó en una gran cantidad de sketches por años, en donde además de ver su versatilidad, dejó ver la personalidad que conquistó a todo México, aunque su carrera dentro del mundo del entretenimiento comenzó desde la década de los 80's, cuando tuvo participaciones en programas infantiles.

Además de la comedia, tuvo participación en teatro y novelas, inocuos prestó su voz para doblar películas animadas como lo fue “Un rescate de huevitos” del año 2021, dejando ver lo activa que era.