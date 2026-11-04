ÚLTIMA HORA: Muere la actriz María Alicia Delgado; el mundo del espectáculo está de luto

Este miércoles el mundo del espectáculo mexicano se viste de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz María Alicia Delgado a los 77 años de edad, una de las figuras más queridas por el público por participar en grandes proyectos dentro de la comedia y televisión mexicana. La confirmación de su deceso fue dada a conocer por la periodista María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como La Magüicha a través de redes sociales. Tras esta lamentable noticia comenzó a generarse una ola de reacciones y despedidas por parte de seguidores, colegas y hallegados.

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¿Qué se sabe de la muerte de María Alicia Delgado?

La noticia del fallecimiento de María Alicia Delgado comenzó a circular la tarde de este miércoles 4 de noviembre y hasta el momento no se han dado a conocer detalles que revelen las causas de su muerte. Cabe destacar que María Alicia Delgado enfrentaba un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, no se ha revelado el tipo de cáncer que padecía cuándo recibió el diagnóstico ni si estaba bajo algún tratamiento específico.

¿Quién era María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado fue una actriz y comediante mexicana que construyó una carrera de varias décadas en el entretenimiento. Se caracterizó por su facilidad para la comedia, su personalidad y su capacidad para interpretar personajes que se identificaban con el público. Asimismo, gracias a su participación en diversos proyectos logró conectar con varias generaciones.

María Alicia Delgado comenzó en el mundo del entretenimiento durante los años 80´s cuando participó en programas infantiles, con el tiempo logró consolidarse con varios personajes cómicos y en participaciones en distintos proyectos de televisión principalmente por compartir pantalla con Eugenio Derbez.

Hasta el momento de su fallecimeinto la actriz se mantenía activa bajo los reflectores y escenarios ya que en anteriores entrevistas la actriz expresó que continuaba trabajando para apoyar a su hijo Rafael, quien nació prematuramente y perdió la audición debido a las complicaciones médicas que enfrentó durante sus primeros meses de vida.