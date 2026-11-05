El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse que el actor mexicano Luis Ernesto Franco y su esposa Roza Laven perdieran a su hija Leila. A través de un comunicado ambos compartieron el doloroso momento que atraviesan y el proceso que vivieron durante el embarazo. Asimismo, dedicaron unas palabras a la pequeña de 23 semanas de gestación.

Mediante la cuenta oficial de Instagram del actor y su esposa se compartió un carrusel de fotografías y un emotivo mensaje donde confirmaron la noticia del deceso de la menor, así como el proceso que atravesaron cuando se enteraron que serían padres. “Sábado por la mañana, nuestra pequeña niña Leila fue a estar con Jesús a solo 23 semanas”

¿Qué le pasó a la hija de Luis Ernesto Franco?

Tras varios días de confirmarse el deceso de la menor el actor publicó una despedida para su hija, Leila la cual esperaba junto a su esposa, la modelo Roza Laven. De acuerdo con el testimonio que ella expresó que su embarazo tomó un rumbo difícil cuando, alrededor de la semana 20, los médicos detectaron que la niña padecía hidropesía fetal. Ante este diagnóstico la familia recibió un pronóstico complicado y supo que las posibilidades de supervivencia eran muy bajas.

La hidropesía fetal es una condición grave que provoca una acumulación anormal de líquido en dos o más partes del cuerpo del feto o del recién nacido. Según relató Roza, después de conocer el diagnóstico, ella y el actor buscaron otra opinión médica y decidieron continuar con el embarazo, acompañando a su hija durante el tiempo que fuera posible.

En su publicación, Roza contó que explicó que su esposo y su hijo Leo estuvieron a su lado durante ese momento doloroso: “Tenemos que abrazarla y decir adiós de la manera más digna posible. Mi marido y Leo estaban en la habitación del hospital mientras yo trabajaba, e incluso pude atrapar a Leila yo mismo”.

¿Cómo fue la despedida de Luis Ernesto Franco con su hija?

Además de despedirse de Leila con un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram donde indicó: “Te amaremos por siempre. Hasta que nos volvamos a ver”, el actor también dedicó palabras de admiración y cariño a su esposa por la manera en que enfrentó este proceso.