La mañana de este jueves 5 de noviembre, a través de sus redes sociales, la actriz y cantante Sasha Sokol rechazó de manera contundente las disculpas públicas que Luis de Llano le ofreció a través de un video. La exintegrante de Timbiriche aseguró que las disculpas que el productor emitió “no es la que le ordenó publicar el tribunal” ya que en la que debe presentar, de Llano tiene que expresar que a los 14 años de edad Sasha Sokol no podía consentir una relación con él además que debe decir que sus acciones en el pasado fueron desde el poder y que los padres de la cantante no fueron cómplices, algo que el productor no expresó.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó las disculpas de Luis de Llano?

La actriz y cantante mencionó detalles precisos y faltas que cometió Luis de Llano al ofrecerle disculpas de forma pública. De acuerdo con la cantante, además de lo ya mencionado, Luis de Llano tiene prohibido hablar de ella de forma pública “salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente”, según lo indicó. La cantante aseguró que el productor al publicar dicho video incumplió con lo establecido en la sentencia. La intérprete de “Besos de Ceniza” dió a conocer que lleva 5 años litigando el caso de manera legal por la vía civil y finalizó su mensaje diciendo que ahora Zinser y Asociados son parte de su equipo de abogados en materia penal.

¿Qué disculpa ofreció Luis de Llano a Sasha Sokol?

A través de un video publicado en la red, Luis de Llano expresó de forma pública disculpas a Sasha Sokol “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80”, fueron algunas de las palabras que emitió ante la cámara. Por otro lado, de Llano también habló sobre la entrevista que ofreció en 2022 con Yordi Rosado. De acuerdo con el productor, las declaraciones que él hizo en dicha entrevista “fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron” a la cantante. Por su parte, el productor expresó que no volvería a hablar de Sasha y reiteró que las disculpas que ofrecía corresponden al cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades judiciales.