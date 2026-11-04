Luto en la comedia, confirman muerte de querido humorista ídolo de la televisión, esto es lo que se sabe:

La mañana de este miércoles se dio a conocer la partida de uno de los comediantes más queridos de toda Latinoamérica, quien además tuvo un gran paso por la televisión, pues se trata del argentino Daniel Bifulco, quien partió a la edad de 56 años dejando un gran legado así como un vacío dentro de sus seguidores.

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Con el paso del tiempo, Bifulco se convirtió en una de las personalidades más emblemáticas de la televisión argentina gracias a su humor, personalidad y espontaneidad, siendo parte de la agrupación humorística conocida como “Los Jaimitos”.

Muere el comediante Daniel Bifulco

Con una trayectoria de décadas dentro del teatro, televisión y redes, la partida de Daniel Bifulco dejó consternada a toda la industria del entretenimiento en Argentina, sobre todo porque actualmente se encontraba en un gran momento junto al trío humorístico de “Los Jaimitos”.

Además de su gran paso por la televisión argentina, se encontraba en el punto máximo de su carrera pues incluso se hablaba de que prepararía una gira teatral para el 2027 luego de presentar el espectáculo de “La vacuna del humor y la magia de la risa, producción nominada a grandes premios.

¿De qué murió Daniel Bifulco?

Si bien, de momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento, el comediante fue encontrado sin vida en su hogar este miércoles 4 de noviembre, donde se ha rumorado que este habría sufrido un ataque cardiaco, aunque esta ha sido una versión que no se ha confirmado por personas cercanas a la celebridad.

Se espera que en los siguientes días las pruebas forenses revelen mayor información sobre la verdadera causa de muerte del artista que hoy ha dejado un público incrédulo, mismo que ha comenzado a escribir sus mensajes de condolencias en las redes sociales.