Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez por todo lo que hizo por Melenie Carmona

Arturo Carmona fue el primer esposo de la cantante Alicia Villarreal, con quien tuvo a su hija Melanie Carmona. En las últimas semanas, la familia ha protagonizado una fuerte disputa en el mundo de la farándula, generando que todos los ojos se mantengan atentos a las declaraciones que dan cada uno de ellos.

Recientemente, Arturo alzó la voz para agradecer a Cruz Martínez, la última pareja de la cantante, quien fue acusado legalmente de violencia familiar. Los comentarios al respecto han sorprendido a todos; te detallamos qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Arturo Carmona?

Arturo Carmona, ante los medios alzó la voz al momento de agradecer a Cruz Martínez, detallando que él ha sido una imagen importante para su hija Melenie Carmona. Detalló que hubo momentos en los que se convirtió en la imagen paterna de la joven, pero que siempre le dejó en claro quién era su padre.

Además, durante muchos años mantuvieron buena comunicación, en temas sobre la salud mental de su hija y de sus hermanos, para que siempre estuvieran bien guiados. Resaltando su gran agradecimiento y detallando que es una persona trabajadora que siempre ha procurado a su familia.

Incluso, se le resaltó que Cruz Martínez mencionó que él siempre pagó la educación de Melanie y que se ocupó de los gastos. Ante esos comentarios, Arturo aplaudió que hablara al respecto y denotara la responsabilidad que siempre cumplió con su hija.

¿Cuántos años tiene la hija mayor de Alicia Villarreal?

Arturo Carmona sobre cómo se encuentra su hija de 26 años, Melenie Carmona , a lo que él contestó que se encuentra bien y que se trata de una mujer muy fuerte. Aunque ha vivido muchas cosas, se destaca por tener un corazón fuerte y noble.

Aun así, ella está preocupada por sus padres y sus hermanos, por lo que ella siempre se ha destacado por ser responsable; así lo mencionó su padre frente a los medios de comunicación. Parece que la disputa con Alicia Villarreal continúa, pero no se ha dado a conocer información que oficialice los hechos.