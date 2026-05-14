¿Quién gana hoy 13 de mayo el Blindaje Varonil de Exatlón México?

Estamos en la última semana de Exatlón México y la pasión y adrenalina se sienten más fuertes que nunca en cada uno de los atletas. Este 13 de mayo, durante la última temporada del reality show, una vez más los atletas se enfrentaron al Blindaje Varonil, un evento definitivo que les ayudará a colocarse y prepararse para el campeonato. No olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; o bien, puedes dar clic aquí para no perderte del contenido exclusivo del programa.

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¿Quién ganará hoy el Blindaje varonil?

La batalla está al máximo; cada uno de los atletas está frente a la oportunidad de convertirse en el campeón de Exatlón México, pero solo uno lo conseguirá. Solo uno de ellos tiene la fuerza, la agilidad y la mentalidad para conseguir su sueño y coronarse. Las pruebas serán complicadas y cada obstáculo será un reto más que superar y, cuando lo logren, estarán más cerca de la final.

¿Cuándo y dónde ver la final de Exatlón México?

Si no te quieres perder la gran final de la novena temporada de Exatlón México, recuerda que podrás disfrutarla en la sala de casa el viernes 15 de mayo de 2026 a las 8:30 PM por Azteca UNO y descubre cómo cada uno de los atletas da todo hasta el final.