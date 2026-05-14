5 claves para evitar las manchas de sudor durante la ola de calor

Durante una ola de calor, los expertos recomiendan elegir tejidos transpirables, aplicar correctamente el antitranspirante, cuidar la hidratación, usar prendas estratégicas y prestar atención a la rutina de lavado. De esta manera, se pueden evitar manchas de sudor y mantener una sensación de frescura durante todo el día.

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Con el aumento de las temperaturas, la transpiración se convierte en un mecanismo natural del cuerpo para regular la temperatura. Sin embargo, la combinación de sudor, bacterias, productos cosméticos y ciertos tejidos puede provocar marcas visibles o incluso manchas amarillentas difíciles de eliminar.

La American Academy of Dermatology (AAD) y expertos en lavado de prendas coinciden en que pequeños cambios en la rutina pueden hacer una gran diferencia. Esta es la manera de evitar las manchas de sudor en la ropa.

¿Cómo evitar las manchas de sudor en la ropa durante el calor extremo?

Estas 5 claves pueden ayudarte a mantener tu ropa fresca por más tiempo.



Elige tejidos ligeros y transpirables: algunos materiales permiten que la humedad se evapore mejor. Los más recomendados son algodón, lino, bambú textil y mezcla de ligeras fibras naturales. Evita telas sintéticas muy cerradas, ya que pueden retener humedad. Aplica el antitranspirante correctamente: el momento de aplicación influye en su eficacia. Los dermatólogos recomiendan aplicarlo sobre la piel limpia y seca, preferiblemente por la noche, esperando unos minutos antes de vestirse. Esto ayuda a reducir residuos sobre la ropa. Usa prendas interiores absorbentes: una capa extra puede proteger la ropa exterior. Algunas opciones incluyen camisetas interiores ultraligeras y protectores absorbentes para axilas. Mantén una buena hidratación: ayuda al cuerpo a regular mejor la temperatura. Aunque sudar es normal, una hidratación adecuada puede favorecer una mejor termorregulación. Lava las prendas cuanto antes: dejar secar el sudor sobre la tela puede fijar manchas. Los expertos en textiles recomiendan no dejar ropa sudada acumulada, revisar las etiquetas de lavado y usar detergentes suaves en prendas delicadas

Errores comunes que pueden empeorar las manchas de sudor en la ropa

Aplicar demasiado producto: el exceso de antitranspirante puede dejar residuos.

el exceso de antitranspirante puede dejar residuos. Vestirse con la piel húmeda: aumenta la transferencia de humedad al tejido.

aumenta la transferencia de humedad al tejido. Usar colores sin considerar el clima: algunos tonos evidencian más la humedad.

Según especialistas de la American Academy of Dermatology, controlar la transpiración no implica evitar sudar, sino adoptar hábitos que reduzcan la acumulación de humedad y protejan tanto la piel como la ropa. En plena temporada de calor, seguir estas claves puede ayudarte a sentirte más cómodo, cuidar tus prendas y mantener una imagen fresca incluso en los días más intensos del verano.