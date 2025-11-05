Así luce actualmente Chris Pérez, el esposo de Selena Quintanilla

Chris Pérez fue el esposo de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, famosa cantante que se encargó de marcar toda una era en el mundo de la música, dejando un legado importante con sus canciones. Lamentablemente, la asesinaron cuando su carrera estaba en pleno crecimiento.

Recientemente, Chris apareció ante la televisión mexicana, a unos días de estrenarse el documental de la cantante, el cual fue autorizado por los familiares de Selena. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo y cuál es su aspecto actual.

¿Cómo luce actualmente Chris Pérez?

Chris Pérez fue entrevistado por el programa de “Sale el Sol”. El esposo de Selena Quintanilla, que actualmente tiene 56 años, aprovechó el momento para hablar sobre la intérprete, compartiendo los bellos momentos que vivió con ella, y cómo tuvo que salir adelante ante su trágica muerte.

Aunque al esposo de la cantante ya lo vemos con un aspecto más formal y algunas arrugas, sigue manteniendo ese estilo rockero y juvenil que siempre lo caracterizó. En esa entrevista, resaltó que, tras la muerte de Selena, sigue manteniendo una buena amistad con su familia, quienes han pasado buenos momentos juntos y han hecho lo posible por promocionar el nuevo documental.

¿Qué fue de Chris Pérez después de la muerte de Selena?

Chris Pérez conoció a Selena Quintanilla cuando se transformó en el guitarrista de la banda Selena y Los Dinos, dando inicio a un “Amor prohibido”, que durante muchas ocasiones pasó por muchos altibajos.

No fue hasta que el 2 de abril de 1992 se casaron, pero el 31 de marzo de 1995, Selena fue cruelmente asesinada por Yolanda Saldívar. Ante la muerte de la reconocida cantante, se menciona que quedó devastado, y pasó por un difícil duelo que puso en riesgo su salud.

Para 1998, inició un romance con Vanessa Villanueva, con quien obtuvo dos hijos. En el 2008, la pareja decidió separarse formalmente. En el 2012, escribió un libro titulado “To Selena, with Love”, y en sus redes sociales se ha mantenido activo publicando fotos de la cantante. En la entrevista realizada por "Sale el sol", el guitarrista detalló que actualmente es un productor y cuenta con su propia compañía musical.