Así se ve el lugar dónde falleció Valeria Márquez

Lamentablemente el pasado 13 de mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez realizaba su última transmisión. El vivo de TikTok estaba siendo grabado en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco y allí fue donde su vida terminó.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

Mientras Valeria realizaba el vivo, un hombre le llevó un regalo y le disparó. Ella murió casi instantáneamente y parte de la terrible escena quedó registrada en las redes sociales. Esto generó indignación y tristeza debido a que los que participaban del vivo, fueron testigos.

¿Cómo se encuentra el salón de belleza de Valeria Márquez?

Hay versiones no oficiales, que marcan que la cámara exterior habría sido retirada días antes del asesinato. Esto indicaría que el ataque vendría siendo planeado con mucho tiempo de antelación.

Desde el día del homicidio, han pasado 4 meses y el salón de belleza donde ocurrió el atentado, sigue casi intacto. En las puertas de vidrio se puede ver un sello que dice “inmueble asegurado”.

El inmueble parece haber quedado detenido en el tiempo. También se puede observar una caja con dinero en efectivo que tenía Márquez frente a ella el día del asesinato.

Muchas personas han visitado el lugar y los usuarios de TikTok lo han filmado. Algunos han ido de día mientras que otros han decidido visitar el salón de noche y manifiestan que se siente raro estar allí.

“Se siente raro... Todavía hay cosas de ella, su caja está saqueada un poco; se puede ver una silla movida, a comparación de como la grabé en el primer video. Todas las plantas están secas”, se escucha decir a The_Dujans, nombre de la cuenta de TikTok que publicó las imágenes.

¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco ha aclarado que el proceso se ha mantenido activo y se encuentra bajo seguimiento especial dada la gravedad de los hechos y el impacto público del caso.

“Sí, se tienen avances, sobre todo en el de Valeria hay avances, pero no podemos comunicarlo”, declaró el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

Hasta el momento no hay personas detenidas. Se sabe que han revisado los videos de las cámaras de seguridad y se han tomado testimonios de más de 30 personas, entre ellos amigos, familiares y la empleada que se encontraba presente en el momento del homicidio.

Lamentablemente, la Justicia no ha podido dar con quien disparó contra Valeria Márquez.