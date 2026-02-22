Reportan que Ángela Aguilar le habría robado vestido a Cazzu; esta sería la prueba

Ángela Aguilar desde hace varios meses ha sido señalada, además de recibir múltiples comparaciones con la expareja de Nodal, la cantante argentina Cazzu, con quien obtuvo a su primera hija. Una vez más, la cantante mexicana recibe fuertes comentarios y críticas.

Los internautas se han encargado de hacer varias comparaciones, donde supuestamente le habría robado un vestido de la trapera. Para que sepas todo el chisme, te vamos a detallar qué se comenta al respecto.

¿Qué le pasó a Ángela Aguilar?

Recientemente en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar en sus historias había subido una foto donde la vemos posando con un vestido blanco que cuenta con varias transparencias, en especial en las piernas, brazos y parte del escote. En la imagen la vemos acompañada de Christian Nodal.

En la cuenta de Instagram de ‘La Camaleona’, subió la foto mencionada anteriormente, donde directamente era comparada con otra imagen de Cazzu, donde vemos a la cantante de Argentina portando un vestido muy similar, todo de blanco y con varias transparencias.

En la publicación, incluso se hizo referencia a que la cantante le había robado el vestido. Claramente, ante la comparación y el fuerte mensaje, varios usuarios demostraron su molestia al respecto; varios internautas aprovecharon el momento para demostrar su descontento, además de criticar a la joven artista.

¿Qué comentó Ángela Aguilar?

Ante la fuerte polémica que se ha generado sobre Ángela Aguilar y de que supuestamente le habría robado el vestido a Cazzu, la hija de Pepe Aguilar no ha hablado al respecto y no ha subido comentarios a sus redes sociales sobre el tema, por lo que debemos esperar que en los próximos días se den más notificaciones.

No olvidemos que la cantante mexicana, aunque ha hecho lo posible por mantenerse al margen de la situación, constantemente ha sido comparada por la expareja de Nodal, ya sea por lo que hace en sus conciertos, su forma de vestir, su maquillaje o por las declaraciones que deja ante los medios de comunicación.